东京奥组委主席：东京奥运会有可能直接取消

新华社东京4月28日电（记者王子江 冮冶）东京奥组委主席森喜朗日前接受日本媒体专访时表示，东京奥运会和残奥会的开闭幕式将可能合并举行，同时如果新冠疫情明年无法得到控制，奥运会将直接取消而不会再次延期。

《日刊体育》在网站上刊登了对森喜朗的长篇专访，当被问到奥运会是否会因为疫情没有结束再次延期时，森喜朗明确回答：“不会，到那时会直接取消。”

他继续说：“奥运会过去也因为战争原因取消过，只不过这次我们面对的是看不见的敌人。奥运会本来就应该在和平的环境下举行，如果达不到这样的条件，就不应该继续举办。这是全人类的博弈。如果全世界经历重重困难战胜了疫情，在明年夏天成功举办了奥运会， 那么这届奥运会将是历史上最伟大的一届奥运会。如果我们不这么想，我们所有的努力都白费了。”

这位82岁的日本前首相还说，将奥运会和残奥会的四个开闭幕式合并成两个举行的想法，本来是新冠疫情暴发之前就有人提出过，当时主要是节省经费的考量。在奥运会和残奥会被推迟后，如果把四个大的活动缩减到两个，不仅可以节约开支，而且是“战胜危机之后的一个积极信号”。

他说，以野村万斋为首的奥运会开闭幕式创意团队正在考虑合并的方案，将奥运会开幕式同时作为残奥会的开幕式，残奥会的闭幕式同时作为奥运会的闭幕式。但合并也不是简单的事情，“这需要国际奥委会和国际残奥委会的同意，另外已经购买了门票的人怎么办？还有就是最大的障碍是转播商会不会同意？”

不过，森喜朗表示，大家一定要把这件事情放到奥运会和残奥会被疫情推迟的大背景下考虑，因为延期本身就是奥运会历史上第一次出现的事情，是“重大的历史事件”，既然是第一次，随之而来的就是应该包容很多的改变，很多细节都可以不去过分追究。

他还说，由于人类经过了一场大的抗疫斗争，奥运会开闭幕式是否还需要那么宏大的场面，譬如运动员入场式是否需要保留也是个问题。

森喜朗还谈到了奥运会火炬接力问题，他说，参加火炬接力的人都已经确定了，这方面不会有大的变化。

至于大家关心的追加经费的问题，他说：“现在根本不确定额外将增加多少开支，一开始有人预测是4000亿日元，也有人说5000亿，现在组委会和国际奥委会也被这些传言牵着鼻子走，其实各方需要坐下来仔细计算到底需要增加多少。”

他表示，日本政府一直表示举办奥运会的费用主要由东京市政府承担，事实上东京市经济实力很强，预算充足，最近的疫情期间的停业补偿，东京就走在了全国的前面。当然奥运会推迟一年的决定是由安倍首相率先提出来的，中央政府也应该出一部分。其他的延期费用，有协议的就遵照协议来办，没有协议的需要各方进一步协商解决。

“我们主张和国际奥委会好好计算一下，让双方在都能够接受的情况下决定。”

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