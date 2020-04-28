路透社：关于新冠病毒源于武汉实验室的指责是阴谋论

新华社北京4月28日电 路透社28日播发对中国科学院武汉病毒研究所研究员、武汉国家生物安全实验室主任袁志明的专访。袁志明在专访中表示，有关新冠病毒由武汉病毒研究所合成的说法毫无根据，新冠肺炎疾病起源尚无定论。

路透社报道说，尽管新冠病毒是自然演化出来的是科学共识，但那些阴谋论指责已引发关注。

袁志明说，关于武汉病毒研究所实验室的“恶意”指责是“无中生有”，并与现存所有证据相矛盾。“武汉病毒研究所无意也并不具备设计并创造一种新型冠状病毒的能力。此外，新冠病毒基因组并没有任何人为改造的痕迹。”

路透社报道说，印度理工学院一篇论文对一些阴谋论起到推波助澜的作用，该论文声称新冠病毒的蛋白质与艾滋病病毒的蛋白质相似，但已被撤稿。目前，大部分科学家认为新冠病毒源自野生动物，其中蝙蝠和穿山甲被认为是最可能的宿主。

袁志明在书面回复中表示，超过70%的新发传染病来源于动物，尤其是野生动物。科学家认为已知的7种人类冠状病毒都来源于蝙蝠、老鼠或家养动物。

袁志明还否认了有关实验室意外泄露从蝙蝠身上采集的冠状病毒的阴谋论，称该实验室严格执行生物安全程序。“高等级生物安全实验室具有先进防护设施和严格措施，目的就是为了保证实验人员和环境的安全”。袁志明强调，武汉病毒研究所致力于信息透明，并将及时共享有关新冠病毒的所有可用数据。

袁志明表示，关于新冠病毒的起源“依旧没有答案”，他还援引英国和德国科学家本月发表的一篇论文指出，在美国传播的新冠病毒变种是中国版本的更“原始”版本，这一变种可能首先出现在美国。

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