“不会离开中国”外企纷纷点赞中国经济重启速度

人民网讯 据路透社报道，调查显示，虽然受到新冠病毒疫情影响，但大多数在华美国公司没有将生产或采购活动转移到其他国家的计划。

中国美国商会驻北京和上海办事处与普华永道联合开展，近70％的受访者表示，其在华供应链业务预计将在不到3个月的时间内恢复正常，96%的受访者预测其在华业务将于3到6个月内回归常态。

中国美国商会会长艾伦·贝比说：“在中国的调查数据显示，我们的大多数成员不会很快收拾行装离开中国。”他说：“值得强调的是，在经过数月的停工之后，中国在重启经济方面的表现领先于全球其他国家。”

多家在华企业复工后，生产经营恢复到正常水平。

瑞典家具零售商宜家（IKEA）的母公司英格卡集团（Ingka Group）表示，在中国的3家购物中心已重新开始营业，购物者正迅速增加。

除了IKEA外，英格卡集团在欧洲、俄罗斯和中国拥有45个购物中心。该集团表示，中国购物中心的访客人数已恢复到去年同期的70-80％，这表明购物者的信心正在迅速恢复。近几个月，大多数宜家商店暂时关闭。目前，在中国的宜家商店，包括武汉地区的，都已重新营业，业务已恢复正常。

全球最大的安全气囊和安全带生产商Autoliv公司在中国的所有工厂都已恢复生产。Autoliv表示，最新公布的季度收益跌幅远低于预期，中国的需求和产量有所回升。公司首席执行官Mikael Bratt说：“自2月中旬复工以来，中国的需求和生产明显复苏，我们在中国的所有工厂现在都已处于正常的生产水平。”

德国汽车制造商戴姆勒公司称中国业务再次回升。该公司一位高级经理表示，目前，公司的中国业务在复工后已经稳定下来。“仅在中国，我们在3月份就再次售出了约50,000辆汽车，这使我们充满信心。”生产管理委员会成员Markus Schaefer说。

据美联社报道，运动服装公司阿迪达斯表示，在4月的前三周内，其在中国的收入正在回升，全球电子商务收入也显着增加。首席执行官卡斯珀·罗斯特指出，随着中国店铺的重新开业，顾客一直在增多，希望购买量能够在第二季度末完全恢复。在中国，在线销售额翻了一番以上。“我们对长期前景充满信心，”他说。

中国商务部新闻发言人高峰4月16日表示，尽管疫情对在华外资企业造成一定影响，但中国没有也不会出现大规模外资撤离情况。事实表明，中国仍然是外商投资兴业的热土。（燕勐）

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