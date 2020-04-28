尼日利亚将逐步解除封城 5月4日起实施宵禁

人民网约翰内斯堡4月28日电（王磊）尼日利亚消息：尼日利亚总统布哈里27日晚发表全国广播电视讲话，宣布尼日利亚将从5月4日开始放宽对其最大城市拉各斯和首都阿布贾的封锁措施。自3月30日以来，尼日利亚联邦政府对首都阿布贾、拉各斯和奥贡州都实施了“封城”措施，已为期4周，该国大部分州也都各自颁布了类似的限制令。

布哈里在直播中说：“我已经批准分阶段逐步放宽封锁措施。”他还公布了一系列新措施，允许某些行业恢复经济和商业活动，特定的企业和办公场所可以从上午9点至下午6点开放；晚上8点至次日早晨6点实施宵禁；禁止不必要的跨州人员流动；要求在公共场合强制佩戴口罩；继续执行对社交和宗教集会的限制。

布哈里还宣布因尼日利亚北部卡诺州近期新冠肺炎确诊病例快速增长，卡诺州须全面封锁2周并立即生效。他还表示联邦政府将部署“所有必要的人力、物力和技术资源”，支持卡诺州控制疫情。

“全国封锁让我们付出了非常沉重的经济代价。许多公民失去了谋生手段，许多企业面临倒闭。” 布哈里在讲话中说，“这些新措施将确保我们的经济继续运行，同时仍然保持我们对疫情的积极反应。”

据悉，尼日利亚有2亿人口，目前已报告1273例新冠肺炎确诊病例，40例死亡。

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