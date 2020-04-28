哈萨克斯坦出台分步骤复工复产办法细则

人民网努尔苏丹4月28日电（记者 周翰博）27日，哈萨克斯坦信息与社会发展部部长阿巴耶夫向媒体通报了部分行业分步骤复工复产计划安排。

阿巴耶夫指出，从28日起，全国各州工业企业、建筑公司、运输企业、仓储与物流企业、汽车销售与服务企业、二级银行、公证处、提供商业服务的公共服务中心恢复运行。奇姆肯特市从5月1日起执行该决定。

另据阿巴耶夫介绍，在现有复工复产行业基础上，从27日起，首都努尔苏丹的大型家电企业、宠物商店、种子与苗木商店、房地产公司、房产评估机构、保险公司、二级银行和小额信贷公司恢复营业。最大城市阿拉木图的加油站、汽配修理商店、家电维修点、广告公司、农机商店、汽车销售公司、运输与仓储公司、通信企业、二级银行、小额信贷公司、保险公司、经纪公司、当铺恢复营业。

此外，哈总统托卡耶夫27日决定，自5月1日起，恢复努尔苏丹和阿拉木图之间的航班。他指出，“疫情渐趋稳定，有必要恢复两座城市之间航班。”

据哈萨克斯坦卫生部消息，截至当地时间4月28日13时00分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到2950例，康复725例，死亡25例。全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，阿拉木图、努尔苏丹是疫情“重灾区”，分别累计确诊893例和599例。

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