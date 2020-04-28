新华社新加坡4月28日电 通讯：中国交建匠心搭建新加坡方舱隔离所

新华社记者王丽丽

时间紧人力不足、原材料采购困难、施工人员须保持安全社交距离……不久前，在新加坡新冠疫情严峻时刻,中国交通建设股份有限公司（中国交建）新加坡分公司克服重重困难，短短三天圆满完成一处方舱隔离所的建设。

近段时间，新加坡确诊人数大幅上升，目前累计确诊超过1.4万例，急需新建隔离救治场所。4月10日，中国交建新加坡分公司接到紧急委托，要将新加坡民航局原事故应急大厅改造成有96个单元的方舱隔离所。

公司从樟宜机场两个在建项目部抽调最精锐力量组成了方舱项目组。“疫情形势严峻，时间就是生命”，中国交建樟宜机场项目负责人谭发茂表示，方舱项目组借鉴中国交建先后承担武汉新冠病毒核酸检测“火眼”实验室和香港检疫设施等十余个医疗设施建设的经验，当天就完成了设计图纸和资源调派，同时建立了整体BIM模型、校核设计方案、指导主体施工。

疫情期间，新加坡实施病毒阻断措施，关闭非必要服务场所，只有超市、菜市场等必要服务机构继续运营。因此对项目组来说，连最基础的原材料采购运送都是一项极大挑战。

隔离单元中床板床垫大小是否合适、窗帘尺寸是否匹配、风扇控制是否容易操作……项目组人员对每个细节都反复研究，协调各种资源采购配置，并在本地合作伙伴协助下，尽最大努力为患者提供一个舒适的环境。

方舱建设最后一天，项目组再次紧急抽调人力，并从公司物资仓库调配各类物品设施支援方舱建设，通过把每个方舱隔离单元中的所缺物资进行表格化管理和责任制追踪，打通了方舱建设的“最后一公里”。

建设任务时间紧，但防疫工作不能松懈。由于方舱的大部分施工都是在相对封闭的室内进行，对施工人员保持安全距离提出了更高要求。项目组派专人统筹监督，并采取各个隔离单元分开施工、错时段用餐等一系列措施。

中国交建新加坡分公司总经理陈伟浩说，在此次方舱项目建设中，每一名成员以最快速度、最佳状态投入这次特别任务，为新方防疫抗疫提供了最有力的行动支撑，在这个特殊时期用实际行动让中新两国之间的友谊之桥更加坚实牢固。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)