综合消息：非洲新冠确诊病例超3.2万 经济下行压力增大

新华社阿比让4月27日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心27日晚发布的新冠疫情数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例数为32182例，累计死亡1428例，累计治愈9741例。受疫情影响，非洲国家经济下行压力增大。

从确诊病例数来看，非洲地区疫情最严重的国家为南非、埃及和摩洛哥，三国确诊病例数均已突破4000例。西非地区确诊病例数增长迅速，一周内由5443例升至8225例。

27日，南非新增确诊病例247例，累计确诊4793例；几内亚新增确诊病例69例，累计确诊1163例；塞内加尔新增确诊病例64例，累计确诊736例；安哥拉确诊首例社区传播病例。利比里亚司法部长弗兰克·迪安26日晚确诊感染新冠病毒。

西非经济货币联盟27日召开特别视频会议，联盟国家元首和政府首脑会议主席、科特迪瓦总统瓦塔拉在会上表示，原预测该联盟8个成员国2020年平均经济增长率为6.6%，受疫情影响，这一数字将跌至2.7%。若疫情持续至年底结束，将使成员国面临经济衰退局面，并削弱成员国消除贫困和打击恐怖主义的能力。瓦塔拉呼吁各成员国分享抗疫经验，共同出台措施应对疫情。

受疫情影响，莫桑比克企业总产能仅为原有产能的四分之一，全国超过364家公司已停产，文化和旅游行业已有5000多人失业，初步估计有1万多个就业岗位将受到影响。

联合国人道主义事务协调厅27日说，缺乏资金和检测能力、医疗设备与熟练的卫生工作者不足、隔离设施有限等因素，制约了索马里抗击新冠疫情的努力。

不少非洲国家加强了防疫手段。加纳将禁止聚集的政策延长两周；博茨瓦纳将封城措施延长至5月7日；塞内加尔自28日起向受疫情影响的低收入家庭分发粮食等生活物资；纳米比亚卫生部正培训社区卫生工作者作为宣传员和检测人员，并计划招聘2500名医疗卫生工作人员；乌干达总统穆塞韦尼27日宣布赦免833名囚犯，以防范疫情在监狱大范围传播；坦桑尼亚工贸部要求布口罩每只售价不应超过0.65美元。

此外，塞内加尔卫生部门表示将暂时保持目前的抗击疫情策略，不会扩大检测规模，在世卫组织批准的快速检测方法出台前，塞内加尔将只检测密切接触人员。

另外一些国家在探索逐步放松管控。博茨瓦纳总统马西西宣布将在5月7日至22日期间分阶段逐步放松管控措施；津巴布韦进入“封城”最后一周，管控举措逐步放松，部分餐厅重新营业并提供堂食；肯尼亚卫生部表示，肯尼亚餐厅将可提供堂食，但需遵守一系列防疫规定。（执笔记者：郑扬子；参与记者：邢建桥、王松宇、肖玖阳、乔本孝、文浩、郭骏、张改萍、张玉亮、许正、赵宇鹏、吴长伟、聂祖国、李斯博、高竹、储信艳、荆晶、杨孟曦）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)