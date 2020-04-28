荷比卢三国确诊病例大幅下降 荷兰民众在家庆祝“国王节”

新华社布鲁塞尔4月27日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国27日分别报告新冠累计确诊病例38245例、46687例和3729例。尽管疫情趋缓，但政府及民众依然警惕，荷兰民众当天在家庆祝“国王节”，比利时则致力于自制口罩等，为5月初开始逐步“解禁”做准备。

荷兰国家公共卫生与环境研究所27日发布公报说，过去24小时内荷兰新增的确诊病例由前一天的655例下降至400例，累计确诊38245例；新增死亡43例，创3月23日以来单日死亡人数新低，目前累计死亡4518例。

4月27日是荷兰“国王节”。每年在荷兰国王威廉—亚历山大生日当天，民众都会穿上代表民族色彩的橙色衣服，走上街头为国王庆祝。由于新冠疫情暴发，今年荷兰民众只得在家中电视上观看国王威廉—亚历山大的演讲。历年“国王节”最热闹的跳蚤市场今年也从线下转到线上，王后和3位公主当天在皇宫里举办了简单的剪彩仪式，并把自己的旧衣服放到网上售卖。

比利时国家公共卫生研究所27日发布公报说，过去24小时内比利时新增的确诊病例由前一天的809例下降到553例，累计确诊46687例；新增死亡病例113例，累计死亡7207例。过去24小时新增住院病例则由前一天的204例大幅下降到127例，创近一个多月以来的新低。比利时国家公共卫生研究所强调，尽管相关数据有所下降，但病毒尚未完全消失，仍可能卷土重来。

根据比利时政府24日公布的分阶段“解禁”方案，5月4日将迈出“解禁”第一步，届时政府将为每位公民免费发放1个布口罩，并将追踪所有与确诊病例有密切接触史的人。为解决口罩短缺问题，比利时两个民间机构27日发起全民自制口罩运动，并通过官方分发点分发制成的口罩。

卢森堡政府27日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3729例，累计死亡88例。与前一天相比，仅新增确诊病例6例，未出现新增死亡病例。

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