努尔苏丹版“火神山”医院本周正式投入使用

人民网努尔苏丹4月28日电（记者 周翰博） 位于哈萨克斯坦首都努尔苏丹市郊的新冠肺炎传染病专科医院4月21日正式竣工。这座被称为努尔苏丹版“火神山”的医院仅仅用了13天就顺利完工，成为新冠肺炎疫情爆发以来，哈萨克斯坦建成的首座专科医院。“我们将从本周起正式接收新冠肺炎病人。”医院院长安娜·蔡普卡在接受媒体采访时说。

本月初，哈萨克斯坦国家紧急状态委决定，在努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特三座直辖市建设传染病专科医院，专门用于接收、治疗新冠肺炎病人。

据了解，新建成的努尔苏丹新冠肺炎专科医院总面积达到7千平方米，四周用绿化带环绕，主体部分由6排建筑组成，每排建筑的两端设有出入口，中间由连廊连接。医院共有200张床位，不仅设有接诊室、普通病房、手术室，还设置了多个配备有呼吸机等最先进医疗设备的重症监护室，耗资约55亿坚戈（约合1272万美元）。

医院院长安娜·蔡普卡表示，这所新冠肺炎专科医院有三个特征，一是安装了科学的供排风系统，能够确保病房的空气按照指定方向流动，不会污染走廊或其他区域；二是明确了各区域的功能，将病房区与医生休息区严格分开，能够最大限度确保医护人员安全；三是远离市区，可有效防止疫情在人群密集的地方传播。未来这里将配备362名工作人员，其中包括71名医生和122名中级医务人员。

为了实现超短时间内建成的目标，医院采用了模块化建筑材料和施工方案，1000多名工人从4月5日起夜以继日在工地施工。“我们做到了，我们完成了不可能完成的任务！”施工单位负责人拉希姆巴耶夫在个人社交媒体账号上写到，努尔苏丹的医护人员对医院充满期待，对医院的安全设备非常满意，“他们再也不用担心感染了！”

3月13日，哈萨克斯坦首次确诊新冠肺炎病例。此后，疫情在全国3个直辖市和14个州迅速蔓延。截至目前，累计确诊病例达到2860例，死亡25例。最大城市阿拉木图和首都努尔苏丹是疫情“重灾区”，分别累计确诊876例和547例。

为应对疫情，哈萨克斯坦不仅于3月16日宣布全国进入紧急状态，并一再延长紧急状态期限，还推出了一系列具体的限制措施。自3月17日起，努尔苏丹、阿拉木图等重点城市实施全面禁止出入和停工停产等强化隔离措施，随后多个城市跟进，逐渐形成全国大面积“封城”的局面。为了教育民众严格遵守隔离规定，大批军警上街执勤，甚至开警车进入社区，用高音喇叭劝说户外活动人员回家。

在一系列严格的防控与限制措施的综合作用下，哈萨克斯坦的疫情得到初步控制，特别是努尔苏丹和阿拉木图等大城市的确诊人数增速明显下降。复工复产成为大家共同关注的话题。

20日哈总统托卡耶夫表示，尽管新冠肺炎确诊人数仍在增加，但已经不再是几何倍数的增长速度。27日，托卡耶夫发表讲话指出，国家紧急状态委员会计划进一步放松隔离规定，重点考虑疫情已经得到控制的各州和城市。“我已指示国家紧急状态委员会研究拟定全国各地复工复产企业单位名录，优先保障工业企业、建筑和道路施工单位、运输企业、银行、公共服务中心恢复运行。”

实际上，自4月20日起，努尔苏丹和阿拉木图的隔离措施已经有所松动，包括建筑业在内的各类工业企业，以及部分服务业已经复工。哈总理马明表示，未来，将逐步允许更多企业和商业组织复工复产。“当然，这一切都要以严格遵守卫生防疫安全要求为前提。”

随着疫情顶峰逐渐临近，新建成的传染病专科医院一定能够在哈萨克斯坦人民抗击新冠肺炎的斗争中发挥重要作用。

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