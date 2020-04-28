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王毅同阿富汗代理外长阿特马尔通电话

2020年04月28日11:51  来源：新华网
 

新华社北京4月28日电 4月27日，国务委员兼外长王毅同阿富汗代理外长阿特马尔通电话。

阿特马尔表示，阿方赞赏中方抗击新冠肺炎疫情取得积极成效，感谢中方提供大量医疗物资并分享抗疫经验，将尽全力确保在阿中国公民安全。“一带一路”倡议在阿得到积极响应，为两国和地区国家带来福祉。阿方致力于同中国共建“一带一路”，推动阿中战略合作伙伴关系再上新台阶。

阿特马尔说，阿政府坚定致力于推进阿和平和解进程，已制定实现全面停火和开启阿人内部谈判方案。阿方高度赞赏中方发挥的建设性作用，希望中方继续同地区国家一道，推动塔利班早日同阿政府达成共识。阿方也坚定致力于推进中阿巴三方合作，希望中方继续协助阿方改善同巴基斯坦的关系。

王毅表示，中阿有相互理解、相互信任、相互支持的传统。作为阿富汗的邻国和战略合作伙伴，中国在阿富汗出现困难时决不会缺席，将毫不犹豫伸出援手。中方已紧急提供一批阿方急需的防疫物资，愿根据阿方需要进一步提供力所能及的支持。我们将继续照顾好在华阿籍公民，相信阿政府会确保在阿中国公民的安全和健康。今年是中阿建交65周年。中方愿同阿方一道，深化共建“一带一路”，推进两国各领域合作，共同造福两国和两国人民。

王毅表示，中方支持阿政府关于阿富汗和平和解的积极建议，希望各方坚定信心、保持耐心，早日达成政治共识。阿未来政治安排应具有广泛的代表性，应坚定不移打击一切恐怖主义，应奉行和平友好的对外政策。作为阿邻居和朋友，中方始终尊重阿人民选择自己的发展道路，愿继续做阿和平和解进程的支持者、斡旋者和便利提供者，发挥中国的建设性作用。

王毅说，中方比谁都愿意看到阿巴两国和睦相处。只要是有助于阿巴增进互信、改善关系的事，中方都会积极去做。中方愿适时举行中阿巴三方外长对话，推动中阿巴三方合作不断向前发展。

(责编：杨光宇、曹昆)
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