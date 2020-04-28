【全球抗疫进行时】

希望大家感受到更多的温暖和阳光

——中日民间携手抗疫故事记

光明日报驻东京记者 张冠楠

光明日报东京4月27日电 今年以来，新冠肺炎疫情在中日两国肆虐，在抗击疫情的战斗中，两国守望相助、共克时艰。无论中日双方谁在困境中，对方都迅速反应，从民间到官方，纷纷互帮互助，携手抗疫，让人们在这个特殊时期感受到几多温暖和阳光。

“心中早已将武汉当成了自己的家”

据中国驻大阪总领事馆工作人员介绍，2月下旬的一天，总领馆工作人员接到一通“陌生”电话。一位自称为京都车站储物箱管理员的日本老人说，他和同事订到一些消毒用品，想第一时间交给总领馆，尽快送到中国疫情最严重的地方。2月25日，这位名叫石野克己的老人驾驶一辆小面包车从京都来到大阪，找到我驻大阪总领馆。老人当天身穿正装，一下车先向总领馆大楼深深鞠了一躬，随车到来的有3大箱防疫物资，上面写着“武汉加油！中国加油！冬天终会过去，春天总会到来”。

石野先生在与总领馆工作人员交谈时说：“我儿子在东京一家商社负责对华业务，常去武汉，心中早已将武汉当成了自己的家，把武汉人当成了‘自家人’。我在京都站工作，经常接触中国游客，中国游客友好亲切又懂礼貌，给我的工作生活增添了不少欢乐与温暖。我们一家人都对中国充满感情！”

“无论如何我都要找到他们说一声谢谢”

4月11日，日本《京都新闻》刊登了一则寻人启事。3月中旬，京都一家保育园收到3大箱来自中国的包裹，里面装着120卷厕纸和一些印有熊猫图案的纸巾。但是，包裹里既没有信件，也没有详细的寄信人地址，只有一个英文名字“YANG NAN”。保育园园长中西京子望着眼前堆成小山的厕纸，无限感慨。

在日本新冠肺炎疫情日趋严峻，一些地方一度出现厕纸短缺的特殊时刻，来自中国的包裹，让她感受到一份沉甸甸的温暖。中西并不清楚“YANG NAN”是谁，她猜测有可能是十多年前在北京有过一面之交的中国朋友。中西说，她曾经留下过保育园的名片，但是如今她已记不清对方的姓名和联系方式。“不过，从那以后我们再没有联系过。也许他们在电视里看到日本厕纸短缺的新闻，特意给保育园寄来的吧。等疫情平稳下来，无论如何我都要找到他们，说一声‘谢谢’！”

“面屋厨”拉面馆的温情故事

日本静冈县静冈市有一家拉面馆“面屋厨”，近日发生在这家店里一个关于中国留学生的温情故事，让这家店的拉面“回味无穷”。突如其来的新冠肺炎疫情，打乱了不少人的生活节奏，中国留学生胡金丹也是其中一个。她本该在今年春天毕业后回到陕西老家，却因疫情滞留日本。2015年胡金丹考入静冈县立大学，此前一直在“面屋厨”这家当地小有名气的拉面馆打工，客人们亲切地叫她“金酱”。回国航班被取消、租住的房子已解约，雪上加霜的是留学签证到期，不得不改成短期停留签证，这就意味着胡金丹失去了打工资格。面馆店主天野洋平看在眼里，急在心里，他暗自对自己说：“如果现在什么都不做的话，将来一定会后悔的。”

4月15日，天野把胡金丹的情况发布到网上求助，并写道：“为了帮助陷入困境的金酱，决定明天利用定休日售卖便当，并将当日营业额全部捐给金酱，所有的材料费用均由本店负担，希望能得到大家的帮助。”每周四是“面屋厨”的休息日，但在4月16日这个周四，店里所有员工都放弃休息跑来义务帮忙，店内订餐电话不断，店外大排长龙。忙碌的一天终于结束，所有店里工作人员聚在一起，天野将当日卖掉的500份便当营业额和大家的捐款共计30万日元（约合19760元人民币）交到胡金丹手上。捧着这份沉甸甸的心意，胡金丹不知该如何表达，一边抹着眼泪，一边不停地鞠躬说“谢谢”。

静冈电视台对这一特殊时期的特别举动进行了采访报道，让一幕幕温情定格在电视画面上，将一句句暖心的话语留在人们心间。一位正在排队的客人说，之前就一直光顾这家店，这次希望能尽一点微薄之力。一位抱着孩子的妈妈特意跑来对胡金丹说：“一定要加油呀。”戴眼镜的大叔淡淡地说：“大家相互帮助是应该的。”店里还特别设立一个募捐箱，里面摆着一个漂亮信封，上面写着“一点心意”。

东京的日本陕西同乡会得知此事后，联系到在静冈市的日中交流中心工作的孙江明，商量后决定尽一份力，来回报拉面店家的这份善意。孙江明说：“考虑到最近日本口罩严重不足，还在营业的拉面店肯定每天要使用很多口罩，所以我们最终决定先拿几盒口罩聊表心意。”4月24日，孙江明来到拉面店，点了一碗特色鸡汤面。等到客人走得差不多，他才起身结账。不巧的是，当天店主天野不在。他与一位叫奈奈子的店员交流后得知，顾客比以前少了很多，拉面又很难以外卖形式售卖，拉面馆经营受到很大影响。孙江明说明了来意，并拿出3大盒口罩放到柜台上，奈奈子掩饰不住惊讶之情。口罩现在在日本是稀缺的防护物资，在市面药妆店基本买不到。“也许这样的小事每天都会在某个角落发生，希望大家在这个特殊时期能感受到更多的温暖和阳光。”孙江明说。

“我们需要携手合作共同应对”

中国驻日本大使孔铉佑近日在日本《读卖新闻》发表署名文章表示，病毒不分地域、种族和国界，在当前全球疫情防控的关键时期，我们需要携手合作，共同应对。在中方阻击疫情的关键时刻，日本政府和社会各界挺身而出，纷纷给予中方无私的帮助和真诚的支持，“山川异域，风月同天”等诗句在中国广为流传，我们会牢牢铭记这份患难真情。疫情在日本国内扩散后，中国政府、有关地方和民间也向日方提供口罩、防护服、PCR检测试剂盒等物资。中方愿继续提供力所能及的帮助和支持。相信日本一定能够战胜这场疫情，我期待这一天尽早到来。

赠人玫瑰，手留余香。在全球深度互联的今天，人类越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。面对我们未知的新冠肺炎疫情的考验，没有任何一个国家可以独善其身。各国只有同心协力、携手应对，才能推动世界尽快摆脱疫情阴霾，重回经济社会发展和民众生活的正轨。希望这些朴素而美好的民间交往故事助力中日两国携手抗疫共渡难关，续写友好交往新篇章。

《光明日报》（ 2020年04月28日 12版）

(责编：杨光宇、曹昆)