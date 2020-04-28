国际观察：甩锅中国的“剧本门”成国际闹剧

4月24日，美国政治新闻网站Politico曝光一份秘密文件：美国共和党参院全国委员会向党内竞选机构发送备忘录，“建议”本党候选人通过“攻击中国”应对新冠疫情给共和党在今年大选中造成的不利影响。

该文件洋洋洒洒数十页，明确了全力攻击中国的“目标”和“攻略”，勾划了“攻击路线”：中国掩盖真相导致疫情蔓延→民主党对华态度软弱→向中国讨个说法。如有人追究美国领导人责任怎么办？文件给的妙招是：不正面回答，把“锅”甩给中国。你看，有主题，有情景，有台词，好一个完整的“剧本”！

文件一经曝光，美国国内一片哗然，国际媒体也是瞠目结舌。共和党参院全国委员会是该党在参院的内设机构，专司确保本党在参院绝对多数席位的组织协调工作，制订竞选方略属份内之事，如堂堂正正本不足为奇，但此份文件实属“奇葩”，立成丑闻。

说它“奇葩”，因为它借疫情造势，把给包括广大选民在内的美国民众和世界人民带来严重损害，已导致数万国民失去生命的大流行疾病作为竞选的“角斗场”，有悖伦理，违逆道德，试问他们标榜的“人权”何在？本就失职丢责，造成疫情泛滥，股市动荡，失业大增，经济下滑，毫无自责之心，却有粉饰太平之意，试问其鼓吹的“民主自由”“普世价值”何在？

说它是“丑闻”，丑在立意可恶，居心叵测，手段卑劣。把“攻击中国”作为应对来自四面八方批评之声的挡箭牌，把诬蔑中国“掩盖疫情”作为寻找替罪羊的口实，把拿中国说事当成两党争权的“子弹”，把“向中国讨个说法”作为既能笼络人心，又能“秀肌肉”的“杀手锏”。所有这一切，都建立在把疫情政治化，对中国污名化，给病毒标签化的基础上，靠的都是造谣中伤，无中生有，强加于人。这个竞选“攻略”，从目的到手段，从主题到台词，充满了偏见、虚伪和无赖，具备政治丑闻的全部要素和特点。这份文件由布鲁特·奥唐奈的政治咨询公司编写，奥唐奈是共和党阵营内“师爷”类的人物，是躲在幕后专门出点子的人物，曾为蓬佩奥和以“逢中必反”而著称的共和党参议员之一的汤姆·科顿的顾问，其“撒谎、欺骗和偷窃”的“本事”与蓬佩奥相当。

“剧本门”丑闻不是一个孤立的事件，它是当前美国政坛对华立场和态度的集中体现，也是美国社会在新冠疫情强势不减的情况下各种矛盾演化的结果。严重的政治偏见，顽固的冷战思维，错误的政治判断，狭隘的党派利益，驱使某些高层政治势力把中国视为“最大威胁”，当成“可怕对手”，采取全面围堵政策。

强烈的危机感，使用各种手段抹黑打压中国成为他们的“当务之急”，借疫反华的阴谋将让谎言“剧本” 越演越丑！

(责编：崔越、刘洁妍)