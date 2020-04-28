美国4月失业率或达16%　多地开始“解封”

美国总统唐纳德·特朗普的高级经济顾问凯文·哈西特26日预测，受新冠病毒疫情影响，美国4月份失业率可能在16%以上。一些疫情不严重的州定于27日开始放松先前制定的限制性措施，包括取消居家令、允许工厂复工和商家营业等。

【经济指标不容乐观】

美国定于5月8日发布4月就业数据。哈西特在白宫记者会上预测，4月全美失业率会飙升至16%或更高。在疫情暴发前，美国失业率在3.5%左右，为过去50年最低水平。

路透社26日报道，3月中旬以来，全美共有2650万人申请领取失业救济金，创下历史纪录。

美国国会预算办公室24日预测，今年第二季度美国经济比上季度缩水12%，失业率约为14%。到2021年，平均失业率依然会在10%以上。

哈西特认为，今后几个月美国经济指标仍将不容乐观，美国需要“宏大的、有深度的”经济政策来度过难关。

哈西特告诉美国广播公司，特朗普的顾问团队今后三到四周将齐心协力研究重振经济方案，最终希望向国会上报包含5项或6项举措的提案，因为只有“通过强有力的立法”才能确保方案得到执行。

哈西特曾在特朗普政府出任白宫经济顾问委员会主席，去年6月离职。白宫4月15日发布声明说，哈西特在特朗普的私人团队中担任总统高级顾问，属于白宫特殊职员，将与特朗普的经济团队密切合作。

【“解封”方式各不相同】

美国50个州中，42个州过去数周出台停工或居家令。其中佐治亚、俄克拉荷马、阿拉斯加、南卡罗来纳等州已经开始放松管制，而田纳西、密西西比、蒙大拿、明尼苏达、科罗拉多等多个州定于周一、即27日开始放松管制。

各州最先“解禁”的对象不尽相同。田纳西州的餐馆27日起可以恢复营业，密西西比州的居家令当天失效。蒙大拿州26日报告3例确诊病例，该州商铺27日起可以重新开张，但必须符合人流量和人员距离等规定。明尼苏达州大约8万至10万名产业工人和办公室职员27日起复工。

即便在同一个州内，各地做法也可能不同。例如在科罗拉多州，从27日开始，零售业店主可以在马路边向驾车前来的顾客交货，5月1日开始，发廊、刺青店可以营业。但在该州丹佛市，居家令延长至5月8日，不过市民被允许驾车前往隔壁县理发。

路透社分析，开始解禁的州集中在美国西部山区、南部和中西部地区，这些州疫情远不及东北地区严重，州长大多为共和党人。

美国卫生官员警告，在大规模解禁前，必须先完成大范围的检测和接触追踪。

在疫情最严重的纽约州，26日宣布新增367例死亡病例，为这一指标3月20日以来的最低值。纽约州已将禁令期限延长至5月中旬。该州州长安德鲁·科莫说，如果疫情数据持续下降，在特定防护措施下，纽约州北部的建筑和制造业5月15日以后可以复工复产。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)