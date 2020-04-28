人民网>>国际

美国4月失业率或达16%　多地开始“解封”

2020年04月28日08:45  来源：新华社
 

美国总统唐纳德·特朗普的高级经济顾问凯文·哈西特26日预测，受新冠病毒疫情影响，美国4月份失业率可能在16%以上。一些疫情不严重的州定于27日开始放松先前制定的限制性措施，包括取消居家令、允许工厂复工和商家营业等。

【经济指标不容乐观】

美国定于5月8日发布4月就业数据。哈西特在白宫记者会上预测，4月全美失业率会飙升至16%或更高。在疫情暴发前，美国失业率在3.5%左右，为过去50年最低水平。

路透社26日报道，3月中旬以来，全美共有2650万人申请领取失业救济金，创下历史纪录。

美国国会预算办公室24日预测，今年第二季度美国经济比上季度缩水12%，失业率约为14%。到2021年，平均失业率依然会在10%以上。

哈西特认为，今后几个月美国经济指标仍将不容乐观，美国需要“宏大的、有深度的”经济政策来度过难关。

哈西特告诉美国广播公司，特朗普的顾问团队今后三到四周将齐心协力研究重振经济方案，最终希望向国会上报包含5项或6项举措的提案，因为只有“通过强有力的立法”才能确保方案得到执行。

哈西特曾在特朗普政府出任白宫经济顾问委员会主席，去年6月离职。白宫4月15日发布声明说，哈西特在特朗普的私人团队中担任总统高级顾问，属于白宫特殊职员，将与特朗普的经济团队密切合作。

【“解封”方式各不相同】

美国50个州中，42个州过去数周出台停工或居家令。其中佐治亚、俄克拉荷马、阿拉斯加、南卡罗来纳等州已经开始放松管制，而田纳西、密西西比、蒙大拿、明尼苏达、科罗拉多等多个州定于周一、即27日开始放松管制。

各州最先“解禁”的对象不尽相同。田纳西州的餐馆27日起可以恢复营业，密西西比州的居家令当天失效。蒙大拿州26日报告3例确诊病例，该州商铺27日起可以重新开张，但必须符合人流量和人员距离等规定。明尼苏达州大约8万至10万名产业工人和办公室职员27日起复工。

即便在同一个州内，各地做法也可能不同。例如在科罗拉多州，从27日开始，零售业店主可以在马路边向驾车前来的顾客交货，5月1日开始，发廊、刺青店可以营业。但在该州丹佛市，居家令延长至5月8日，不过市民被允许驾车前往隔壁县理发。

路透社分析，开始解禁的州集中在美国西部山区、南部和中西部地区，这些州疫情远不及东北地区严重，州长大多为共和党人。

美国卫生官员警告，在大规模解禁前，必须先完成大范围的检测和接触追踪。

在疫情最严重的纽约州，26日宣布新增367例死亡病例，为这一指标3月20日以来的最低值。纽约州已将禁令期限延长至5月中旬。该州州长安德鲁·科莫说，如果疫情数据持续下降，在特定防护措施下，纽约州北部的建筑和制造业5月15日以后可以复工复产。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved