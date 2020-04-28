中国驻比利时大使:中比两国在困难时期的相互支持愈显珍贵

人民网布鲁塞尔4月28日电（记者 郑彬）近日，中国驻比利时大使曹忠明接受了比利时荷语媒体《早报》的专访，就中比联合抗击新冠肺炎疫情以及中国国内复工复产情况等问题进行了解答。曹忠明表示，疫情是全人类共同的挑战，中方在做好自身防控的同时愿意加强国际合作，共同战胜疫情。

曹忠明指出，中国与比利时两国政府和人民在抗疫方面一直保持相互支持与合作。习近平主席同菲利普国王就抗疫合作通了电话，李克强总理和维尔梅斯首相也互致了信函。中国有关部门同比方保持密切联系，特别是就比利时从中国采购医疗物资提供便利。与此同时，中国不少地方省市和企业、基金会也自发向比利时捐赠医用物资。此外，在中国抗击疫情的困难时期，比利时各界也向中方表达慰问并给予支持和帮助。这些都体现了两国在困难时期团结协作的精神。“中比两国关系一直保持相互信任的良好状态，在此次抗疫合作中，双方相互支持也为两国关系增添了新的动力。愈是在困难时期，这种相互支持愈显珍贵。”曹忠明表示。

针对近期部分国家和地区出现的指责中国开展“口罩外交”的言论，曹忠明给予了坚决反驳，他表示：“所谓‘口罩外交’完全是一个伪命题。正如我前面所说，在中国抗击疫情的艰难时刻，欧盟及相关欧洲国家向中方提供了宝贵援助。现在欧洲正在全力应对疫情，我们向欧洲国家提供支持和帮助是出于投桃报李的情意，没有任何政治意图，所以这种担忧是完全没有必要的。对于欧盟给予中方的援助，我们从不会说欧盟在实施‘口罩外交’，因为对愿意提供帮助的人进行毫无根据的指责显然是不公正的。”

对于疫情对中美关系的影响，曹忠明表示，中方一直高度重视中美关系。我们希望美国正确看待中国的发展，中国政府始终把改善人民生活、增进人民福祉作为发展的出发点和落脚点，希望美国政治家站得高一些，跳出冷战思维与零和博弈。面对新冠病毒这一人类共同的敌人，面对当前全球性的公共卫生危机和经济衰退的危险，中美两个大国更应该展现大国的担当，以实际行动为世界应对疫情注入信心和正能量。希望美国在抗疫斗争中与中国保持更多的合作，而不是攻击中方，扩大分歧。

近期，美国决定从世界卫生组织撤资引发了各国的强烈反应，对此，曹忠明指出，世卫组织在协调各国抗击新冠疫情中发挥了十分重要的作用。在当前抗疫关键时刻，各国都应支持世卫组织发挥积极作用。我们看到在美国宣布中止向世卫组织提供资金后，欧盟等已经表示将继续支持世卫组织，这是正确的做法。对包括非洲等公共卫生应对能力薄弱的发展中国家而言，世卫组织的指导和帮助尤其重要。对世卫组织的削弱也是对这些国家的伤害。正是基于上述考虑，中方决定在前期向世卫组织捐款2000万美元的基础上，再增加3000万美元捐款，希望世卫组织在协调全球抗疫中发挥更有力的作用。

一些国家指责中国披露的关于疫情的信息不准确，并质疑中国近期修订有关数据的做法。对此，曹忠明表示，疫情暴发以来，中方一直及时、透明地向世卫组织和各国分享我们的信息，我想向你列举几个重要的时间节点：1月3日，中方正式向世卫组织通报。1月4日，中美疾控中心首次就此通话，向美方通报信息。1月11日，中方与世界各国和世卫组织分享了病毒全基因组序列。正是因为有了中方提供的基因组序列，美国、欧洲等国家开始研发测试试剂和疫苗。直到今天，中国有关部门每天都举行新闻发布会，公布最新病例数据及科研和诊断治疗等方面的最新进展。1月23日中方对武汉市实施“封城”措施，关闭离汉通道，这一举动凸显了疫情的严峻性及中国政府的决心。在武汉“封城”时，在中国之外只有9例病例，可以说，中国发生的疫情对其他国家几乎没有产生什么影响。至少可以说明，欧美疫情大暴发并不是由于中国预警不及时。此外，中方及时订正并发布死亡数字，正说明我们完全是本着公开、透明、负责任的态度进行数据统计，也体现了我们对每一个逝去生命的尊重。疫情初期，由于医院超负荷运转，不可避免地存在一些迟报、漏报现象。所以武汉在疫情得到基本控制后，专门成立了涉疫大数据与流行病学调查组，进行详细和逐一排查核对。从中方来讲，我们高度重视疫情，及时采取措施并向各国通报，中方尽到了自己的责任。现在有些国家指责中国，是企图把自己应对不力的责任转嫁给别人。我想说，丑化别人并不能达到美化自己的效果。

对于目前部分国家争论的关于新冠病毒来源的问题，曹忠明说：“关于病毒的溯源是严肃的科学问题，任何说法应该有科学证据，而不是主观推断。最终结论应该交给科学家研究并得出。我们发现在一些国家，政客在病毒起源问题上的声音远远大过科学家的声音，甚至有意忽视科学家的声音，这是不正常的，背后明显有政治考虑。世卫组织发言人不久前表示，所有已知证据都表明新冠病毒起源自动物，而不是经实验室人工干预或制造出来。很多国际权威医学专家，包括比利时病毒学家安德烈也表示，新冠病毒具有自然属性，应该是来自自然界，没有任何理由认为这种病毒是从实验室里传出的。”

就中国国内复工复产的情况，曹忠明介绍说，武汉不久前正式“解封”，生活秩序正在恢复正常。对一个经历了76天“封城”的城市来讲，这是非常不容易的，我们应该向武汉人民表示敬意。中国的新冠疫情防控阻击战已经取得了显著成效，但还不能掉以轻心，内防反弹、外防输入的压力还比较大。在严格管控疫情的同时，我们要抓紧复工复产，这对国家经济社会的恢复和运转也是一个重大任务，这方面我们采取了很多措施。据我了解，比利时在华投资的企业，如优美科、优时比、索尔维等工厂已经复工复产，这是个好消息。

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