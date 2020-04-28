线上照样游中国 网上也能学汉语

人民网布鲁塞尔4月27日电（记者 方莹馨）在中国文化和旅游部的指导下，布鲁塞尔中国文化中心4月17日起开展“云·游中国”系列活动等，在海外社交媒体账户和网站上为粉丝送福利，感受中国风，一周以来，获得比利时和欧洲民众点赞。

中心在优兔分享《北京2019》《心动上海》《好客山东》《诗画浙江》《山海粤色》《北国好风光 尽在黑龙江》和《风情古运河》等精彩短片，在网站、脸书分享《古韵龟兹·丝路库车——大美新疆摄影展》，向比利时和欧洲朋友宣介美丽中国。与上海工艺美术博物馆联袂推出《“绣”里乾坤·中国绒绣展》，让外国网友线上领略中国非物质文化遗产保护项目——绒绣的艺术魅力，感受中国匠人精神。与广东省韶关市联手推出《善美韶关系列》之自然风光、民俗文化、城乡风貌3个篇章，分享《到韶关 知善美》旅游推介片，宣传岭南名郡韶关这座集中原文化、南岭文化融合交汇城市。与上海中外文化艺术交流协会联合推出《敦煌诗意》艺术作品展，让比利时和欧洲民众在艺术作品中游历中国，体味敦煌文化独特魅力。

布鲁塞尔中国文化中心主任葛译友表示，疫情挡住人们的脚步，但给对外文化交流和旅游推介带来了新机遇，开展云·游中国系列活动，线上传播中华文化，全方位、立体展示中国文化和旅游形象，效果和影响力初现。

中心推出纪录片《中国抗疫志》，激发人类面对这场危机时的深刻思考与洞见。该纪录片分《人类新对手》《行胜于言》《这里是武汉》《命运与共》《疫情之后》5集，全面、客观解读中国抗“疫”经历，深度对话亲身参与和敏锐观察中国抗击新冠肺炎疫情的国际前沿学者，给人以警醒和启悟。

受新冠疫情影响，中心培训一度暂停，为了满足比利时当地民众学习汉语热情，做到“禁足”不停课，中心开展网上汉语教学培训。老师、学员反映已经适应网课模式，疫情之下在家就能跟着老师学汉语，感觉很好。学员Nadir Ajnay说，在家上网课是最好的选择，尽管见不到同学，不能与其他同学一起学习，但实用方便。

为了开启网课模式，保证网课效果，中心负责培训的员工与老师沟通论证上课方案；老师再与学员沟通商议意向需求，选用合适的网上上课方式和时间段。根据老师、学员意见和班级人数确定，人数少的初级班用微信平台上课，人数多的班级使用视频软件上课，并根据学员需求，灵活选择课时长短，保证上课效果。通过网课，老师做到了因人施教，因课施教，针对不同年龄不同人数、班级特点采取有针对性的方法。

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