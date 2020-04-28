疫情加剧拉美经济长期风险

墨西哥首都墨西哥城附近的圣玛丽亚—哈哈尔帕社区给当地约200户低收入居民发放“哈哈尔帕比索”消费抵用券，用于在社区内部购买食品。图为4月18日，该社区的一名女子使用“哈哈尔帕比索”消费抵用券购物。

新华社发

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳近日表示，新冠肺炎疫情将使拉美和加勒比地区经济陷入史上最严重衰退，预计今年该地区经济将萎缩5.3%。国际货币基金组织4月发布的《世界经济展望》报告称，疫情给本已脆弱的拉美地区经济造成更大冲击。

全球经济活动放缓使贸易受损，大宗商品需求和价格双双下降，严重依赖铜、大豆等大宗商品出口的拉美国家受到明显冲击。油价暴跌、美股连续熔断等因素加剧了拉美地区金融市场的动荡，市场避险情绪上升，拉美主要股指全线暴跌。多国货币对美元汇率大幅下调。今年3月，墨西哥比索对美元汇率较年初累计跌幅超过30%。哥伦比亚比索、巴西雷亚尔、智利比索等都大幅贬值。据国际航空运输协会统计，今年第一季度，拉美地区航空业需求同比下降41%，航空公司收入下降150亿美元。

一些国家政府债务高企，正进行债务重组谈判。巴西瓦加斯基金会助理教授埃琳娜·拉扎鲁表示，拉丁美洲公共债务与国内生产总值（GDP）的比例中位数接近60%。阿根廷政府日前宣布，决定推迟偿还总额约100亿美元的公共债务。

为应对挑战，多国央行向市场注入流动性。秘鲁央行将基准利率从1.25％大幅降至0.25％，创历史新低。墨西哥央行宣布将基准利率下调0.5个百分点至6.5%，并与美联储宣布建立600亿美元的掉期额度，用于墨西哥信贷机构进行以美元计价的信贷拍卖。巴西央行宣布了1.2万亿雷亚尔（约合1.56万亿元人民币）的财政和货币刺激方案。

拉加经委会发布报告称，预计拉美地区的失业率将从2019年的8.1%上升到11.5%。经济下滑和失业率上升将冲击家庭收入。预计今年拉美地区贫困率将从去年的30.3%升至34.7%。

为了保障就业和保护小型企业，智利政府宣布了一项170亿美元的紧急措施。巴西政府将向中小企业提供为期两个月、共400亿雷亚尔（约合534亿元人民币）的救助贷款，用于支付企业员工不超过两倍最低工资的薪水，预计将使140万家企业和1220万人受益。墨西哥采取增加民生工程、扩大直接发放补助群体规模等措施，预计将创造约200万个就业岗位。秘鲁政府推出900亿索尔（约合1875亿元人民币）的刺激计划，相当于该国GDP的12%。拉美开发银行也向成员提供共计25亿美元的紧急信贷额度，帮助成员国购置医疗设备、促进企业持续经营。

国际货币基金组织西半球部主任亚历杭德罗·维尔纳表示，拉美地区国家的首要任务是确保疫情防控方面的支出。国际社会应帮助医疗卫生系统能力有限的国家避免陷入人道主义危机。政府还应运用工资补贴和税收减免等方式，帮助受影响的家庭和企业应对生产的暂时停顿。全球应采取协调一致措施应对疫情。巴尔塞纳指出，拉美各国政府需要使财政支付转移计划覆盖更多人口，降低医疗卫生成本，并在未来6个月内向贫困家庭提供最低收入补贴。

巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声表示，拉美地区经济已连续多年低速增长，各国推出的刺激措施短期内有缓解经济困难的效果，但长期困扰拉美国家经济的结构性问题仍然存在。拉美各国实现长期发展目标仍有赖于推进改革。

（本报里约热内卢、墨西哥城电）

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 18 版）

(责编：曹昆)