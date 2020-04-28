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阿根廷面临债务违约风险

本报驻阿根廷记者  姚明峰

2020年04月28日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　阿根廷债权人委员会近日表示，拒绝阿根廷政府提出的债务重组方案。阿根廷政府原应于4月22日支付一笔约5亿美元的债券利息，但不久前决定延期偿还，并向债权人提交债务重组方案。若阿根廷政府、阿根廷债权人委员会无法在30天的宽限期内达成最终协议，阿根廷政府将进入债务违约状态。

　　本月16日，阿根廷政府公布了这份662.38亿美元的债务重组方案，寻求通过减免债务并延长期限等措施避免债务违约。主要内容包括减免36亿美元债务本金、减免379亿美元债务利息、给予偿还债务3年宽限期等。按照该方案，阿政府2020年、2021年和2022年将不会偿还任何债务，2023年开始支付平均利率0.5%的息票，此后逐步调整利息水平。阿根廷经济部长马丁·古斯曼表示，阿根廷债务不可持续，政府有偿还债务的意愿，但是以现在的情形，政府无法履约。

　　阿根廷债权人委员会称，阿根廷政府的债务重组方案并未与债权人委员会进行充分讨论，该方案未达到国际债权人的期望。“解决阿根廷债务问题的唯一可行方法，是真诚的谈判。”阿根廷债权人委员会表示，认同阿根廷政府防止债务扩大、陷入危机循环的努力，但无法接受这一方案，政府应提出切实可行的经济改革政策、及时与债权人交换信息。

　　分析人士认为，面对防控疫情与解决债务问题的双重压力，阿根廷政府可选择的余地不多。联合国拉加经委会近日发布的报告预测，2020年阿根廷经济将萎缩6.5%。为缓解疫情对经济的冲击，阿根廷政府已于上周允许银行、文化用品经营企业和部分农业生产企业复产复工。为遏制金融市场动荡，阿根廷政府采取了严厉的金融监管措施。

　　拉加经委会分析指出，虽然阿根廷通货膨胀高于本地区其他国家，但尚未失控。在严峻的经济形势下，阿根廷无法偿还巨额债务已成事实。不少经济学家指出，阿根廷一旦违约，将对本地区金融市场造成不利影响。但考虑到市场对其出现债务违约已有预期，短期内对国际金融市场的冲击有限。

　　阿根廷的债务问题由来已久。该国曾有8次主权债务违约历史，因经济发展造血能力不足，多次以借新债还旧债的方式化解危机。国际货币基金组织指出，截至2019年年底，阿根廷公共债务占国内生产总值比重接近90%，需要通过债务重组保持其公共债务可持续性。

　　（本报布宜诺斯艾利斯4月27日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年04月28日 17 版）
(责编：曹昆)
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