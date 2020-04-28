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2020迪拜世博会拟延期举行

本报驻埃及记者  周  輖

2020年04月28日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　国际展览局执行委员会日前一致同意2020迪拜世博会推迟举行。阿联酋国际合作事务国务部长、迪拜世博局主任莉姆·哈希米表示，阿联酋将与国际展览局及其成员国进行建设性合作，跟进延期进程。根据相关规定，更改世博会的举办日期需要得到国际展览局会员国2/3多数的支持。执行委员会将要求会员国在5月29日前进行网络投票，作出最后决定。

　　哈希米表示，许多国家希望将迪拜世博会推迟一年，以便集中精力应对新冠肺炎疫情。本着团结一致的精神，阿联酋支持相关提议。国际展览局发布声明称，在评估疫情对于公共卫生、经济活动和全球行动限制等方面的影响后，同意阿联酋政府的请求，将原定于2020年10月20日至2021年4月10日举办的迪拜世博会，推迟到2021年10月1日至2022年3月31日，同时保持“2020迪拜世博会”的名称不变。

　　为了应对新冠肺炎疫情，阿联酋不断升级防控措施，包括严控人员出入境，停飞所有客运航班，关闭商业购物中心，要求民众居家隔离、远程办公和在线学习等，还颁布了相关的法律法规，对违反疫情防控措施和隔离政策的人员处以罚款或监禁。从3月26日起，阿联酋在全国范围内开展大规模的消毒作业。当地媒体认为，在这样的情况下，推迟举行世博会符合预期。

　　“阿拉伯商业”网站刊文指出，迪拜世博会是2020年最重要的国际盛会之一，也是世博会首次在中东地区举办。此前预计有192个国家和地区参展，吸引游客2500万人，有望为迪拜带来90亿美元旅游收入。有分析指出，阿联酋原本希望通过举办世博会，带动房地产、航空、旅游和酒店等相关行业发展，延期将对该国经济造成一定冲击。为筹办本届世博会，迪拜已在相关基础设施项目上投入数十亿美元，延期举办也将迫使政府投入额外资金对场馆和设施进行维护。

　　阿联酋《宣言报》网站刊文表示，疫情结束后，国际旅游业将恢复向好发展，参加世博会的人数可能多于预期。延期举办世博会能让参会国有更多时间准备，呈现5G、人工智能、物联网等最新技术，扩大世博会的影响力，推动参会国经济加快复苏。

　　（本报开罗4月27日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月28日 17 版）
(责编：曹昆)
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