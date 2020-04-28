韩国多举措促进经济稳定

韩国疾病管理本部4月27日发布的新冠肺炎疫情统计数据显示，当地时间26日零时至27日零时，韩国新增10例确诊病例，已连续5天单日新增病例未超过10例。鉴于疫情防控形势日趋平稳，韩国政府计划进入日常生活和防疫工作并行的生活防疫阶段。

韩国总统文在寅表示，政府开始筹备启动由经济副总理领导的紧急经济应对体制，集中力量为企业、个体工商业者和劳动者解决困难。韩国产业通商资源部长官成允模已与国内五大整车和零部件厂商座谈，听取疫情对汽车行业造成的影响，商讨解决方案。

韩国政府4月22日宣布将紧急设立40万亿韩元（1美元约合1235韩元）支柱产业稳定基金，将紧急金融支援资金规模从原定的100万亿韩元增至135万亿韩元，用于扩大流动性支持范围，帮助小工商业者。政府还将投入10万亿韩元，用于稳定就业、保障企业用人规模，为自由职业者、小工商业者发放补贴。据统计，韩国政府已公布的各种抗疫直接补助政策规模约为150万亿韩元，缴费宽限、债务延期等间接补助达349万亿韩元，二者总规模约为去年国内生产总值的26%。

文在寅表示，新冠肺炎疫情影响到国家支柱产业，一些企业仅靠暂时性资金支持或流动性供应，可能无法克服当前的困难。政府将动用一切可用手段，帮助支柱产业发展。企业应承担维持用人规模、谋求自救方案等相应责任。

疫情对韩国旅游业、传统零售业及汽车制造业冲击较大。韩国央行4月23日初步估计，今年第一季度韩国国内生产总值环比萎缩1.4%。韩国关税厅21日发布的数据显示，4月前20天，韩国出口同比下滑26.9%，半导体、乘用车、石油制品、无线通信设备、汽车零部件等的出口均出现大幅下降。3月份，韩国就业人口同比减少19.5万人，减幅创下2009年5月以来最大值。

韩国成均馆大学金融系教授安玉花对本报记者表示，韩国主要贸易对象国当前都受到疫情冲击，外部需求疲软，直接影响韩国出口，大大制约经济增长前景。韩国政府主要通过补贴、减税、提供免息或低息贷款等政策帮助企业渡过难关。

为减轻疫情对民生领域的影响，韩国政府宣布用购物券或优惠券形式，为国民发放总额为9.1万亿韩元的“紧急灾难补助”，覆盖约七成韩国家庭。政府还推出提升刷卡消费个税抵扣比率、大幅降低购车个别消费税、为购买家电者提供补贴等多项措施。

（本报首尔4月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 17 版）

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