“在抗击新冠肺炎疫情过程中，中国不仅对本国人民生命安全和身体健康高度负责，同时也尽力维护世界各国人民健康安全。”俄罗斯统一俄罗斯党总委员会副书记、国际事务委员会主席安德烈·克里莫夫日前在接受本报记者采访时表示，中国第一时间与世界卫生组织和国际社会分享包括病毒基因序列在内的疫情信息，始终本着公开、透明态度致力于抗疫国际合作，为全球抗疫作出重要贡献。

克里莫夫认为，面对这种前所未知的病毒，中国采取一系列果断、有效的防控措施，有力遏制了疫情蔓延。在中国共产党坚强领导下，全体中国人民积极参与到抗击疫情的斗争中，疫情防控工作取得显著成效。

克里莫夫表示，面对新冠病毒这一人类的共同敌人，各国需要密切协调，团结起来携手应对。包括俄罗斯、中国在内的国际社会支持联合国秘书长古特雷斯关于解除可能破坏各国应对疫情的单方面制裁、全球携手应对疫情考验的呼吁。克里莫夫指出，各国积极开展抗疫合作是当务之急，持续对有关国家施加单边制裁，将严重阻碍国与国之间的协作，给全球合作抗疫带来负面影响。

克里莫夫认为，应充分发挥上海合作组织、金砖国家、二十国集团及联合国等地区和国际组织的协调作用，使各国加大相互支持和帮助的力度，为战胜疫情汇聚各方资源和力量。此外，各国可以通过金砖国家新开发银行等多边金融及经济机构展开合作，加强多边政策协调，为提振世界经济、促进全球经济复苏提供助力。

克里莫夫表示，疫情没有国界，各国都是命运共同体，更应守望相助。当前，俄罗斯和中国等加强协作，向其他国家抗击疫情积极提供力所能及的援助。“各国只有齐心协力，以开放合作的共同行动战胜疫情，才能共建人类更加安全和健康的美好未来。”

（本报莫斯科4月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 03 版）

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