必须抵制挑衅现代文明的行径（钟声）

世界上所有负责任的媒体都应当坚定选择正义，共同守护人类文明基本价值

近日，澳大利亚新南威尔士州《每日电讯报》篡改中国国徽图案，恶意把新冠病毒与中国相联系。国徽是主权国家的象征，神圣不可侵犯。澳大利亚这家报纸把疫情政治化、将病毒标签化，置基本正义于不顾，突破道德底线，严重伤害中国人民感情。这种恶劣行径不可纵容。

新冠肺炎疫情堪称一次全球道德检视，能够验出文明成色。媒体是历史的记录者，应当自觉涵养道德操守，自觉坚持和捍卫人类文明基本价值，守住人类文明底线。国旗国徽是现代文明的重要标志，凝聚着所有国人民的深厚感情，代表着所有国的崇高尊严。澳大利亚这家报纸公然借疫情污名化中国，煽动种族主义，此举与现代文明背道而驰。

病毒溯源是严谨的科学问题、严肃的专业问题。新冠肺炎疫情发生以来，世界卫生组织多次强调：“关于任何疾病的来源，任何地方都有可能。”16名国际卫生法学家日前在英国医学期刊《柳叶刀》上发文提醒，基于恐惧、谣传、种族主义和仇外心理的做法，无法将人们从新冠肺炎疫情这类突发事件中拯救出来。澳大利亚这家报纸不顾世卫组织和国际卫生法学家的明确警示，公然违背《国际卫生条例》的明文规定，令人不齿。

媒体报道要基于事实、出于良知。世界有目共睹，中国为捍卫人类生命权和健康权作出了积极贡献。切实遵循生命至上、人民至上原则，中国疫情防控向好态势不断巩固。秉持人类命运共同体理念，弘扬国际人道主义精神，中国积极参与并推动抗疫国际合作。无论是在国内抗疫战场上取得的成效，还是在全球合作进程中发挥的作用，都不容抹杀。澳大利亚这家报纸对反映这些客观现实没有兴趣，却以其固有的意识形态偏见，玩弄颠倒黑白的把戏，露出其毫无职业操守的底色。

新冠肺炎疫情防控全球阻击战，是一场拯救生命的赛跑，任何有良知、负责任的媒体，都应当为推动全球合作、共同抗击疫情发挥建设性作用。《每日电讯报》不顾中国驻悉尼总领馆的交涉和谴责，一再借疫情恶意诋毁中国。早在4月1日，中国驻悉尼总领馆就致信该报，批驳其充满傲慢和偏见的疫情涉华报道。此后该报再次上演同样戏码，并在中国驻悉尼总领馆对其进行谴责后，公然在4月23日发表文章称篡改中国国徽的图片“出色”，以耍赖手段继续抹黑中国和中国人民。看来，这家媒体选择站在客观公正的对立面，已是铁了心。

事实不辩自明，公理自在人心。英国知名学术期刊《自然》最近连续三天在三个平台分别用中英文推送社论文章《停止新冠病毒的污名化》。文章坦言，世卫组织2月提出新冠肺炎正式命名时，对那些错误地将新冠病毒与武汉和中国关联在一起的人和组织进行了提醒，包括《自然》。《自然》杂志在文中郑重写道：“我们当初的做法确实有误，我们愿为此承担责任并道歉。”与《自然》杂志及时澄清谬误的负责任态度相比，《每日电讯报》尤显狭隘和阴暗。

关于新冠病毒的种族主义言论，以及由此引发的种族歧视、种族矛盾、种族冲突，都是对现代文明的公然挑衅。国际社会理当共同抵制这种挑衅，世界上所有负责任的媒体都应当坚定选择正义，共同守护人类文明基本价值。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 03 版）

(责编：曹昆)