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国企海外抗疫系列：工行巴黎分行金融助力巴黎大区抗疫

2020年04月27日22:00  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎4月27日电（记者 何蒨） 法国新冠疫情确诊人数的增速在最近几日终于开始有所控制，但由于巴黎大区确诊人数超过全国总确诊人数三分之一以上，巴黎大区的抗疫形势仍然十分严峻。近日，中国工商银行巴黎分行为法国巴黎大区政府从中国进口1000万枚口罩开立保函，并免除相关费用，对帮助巴黎大区抗疫防疫提供了重要支持。

由于法国政府前期曾宣传口罩无用，直至最近才开始呼吁市民戴口罩，因此口罩储备量不足，巴黎大区作为人口集中地区，口罩更是告急。由于巴黎大区与工行巴黎分行在“投资在大巴黎”等项目上有紧密合作，3月底，巴黎大区议会向工行巴黎分行提出求助，希望工行可向国内某国有外贸企业进口1000万枚口罩开立付款保函的需求，并为其解决供需双方“款到发货”和“货到付款”的分歧。

工行巴黎分行在收到请求后，第一时间获得了总行支持，员工在克服远程办公不便的情况下，克服了操作及流程上的各种困难，终于在几天之内就成功开出立保函，确保了口罩采购合同能够正式生效。此外，工行巴黎分行还在限飞措施下成功疏通了货运渠道。此次救援行动传递了全球抗疫中的中国温度，体现了大行担当，用实际行动践行了“中法经贸使者，两国友谊桥梁”的承诺。

(责编：于洋、杨牧)
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