艺术点亮童心 品“京昆”解“管弦”

人民网讯 4月26日，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心举办了《家长公益讲堂》线上直播活动。

艺术中心表演部部长高枫潇和管弦部教师刘玮轩以《让艺术点亮童心---品“京昆”神韵，解“管弦”之谜》为题，通过细致的讲述，带领观众走进了京昆戏曲艺术的世界，帮助孩子更好地选择表演艺术课程；使观众了解了音乐对孩子的身心发展起到的影响作用，通过对乐器特点的介绍，使学生们在如何选择管弦乐器上有了更加清晰的认识。

高枫潇普及了京剧、昆曲、戏剧的艺术形式，分别从戏曲、戏剧、主持课程的角度分享这些课程给孩子带来了哪些方面的成长。通过这些分享，给家长带来了更全面的参考，帮助家长明确如何为孩子选择表演类的课程。

刘玮轩系统地介绍了管弦乐器的分类及特点，详细阐述音乐在学生成长过程中起到的促进作用及影响，引领观众在感受管弦乐之美的同时更清楚地认识到音乐对人的气质培养、思维想象，乃至审美情趣及生活品味能力的培育都有着不可或缺的重要作用。

两位老师从自身角度谈到了他们的学艺之路，刘玮轩表示，自己5岁开始学习音乐，在艺术学习的道路上也曾有过特别艰难的岁月，但迷茫也让自己走了最适合自己的道路。高枫潇说自己学习戏曲的过程中也吃了很多苦，因为父母的陪伴才坚持到了现在。两位老师发自肺腑的感叹为观众们提供了许多可借鉴的方式方法及宝贵的学习经验。

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