“让世界各国孩子共享数字教育发展成果”

人民网开罗4月27日电 (记者 景玥）据世界卫生组织数据显示，目前，新冠病毒已蔓延至全球200多个国家和地区，超过15亿学生受疫情影响而居家学习。在这个特殊时期，线上教育、网课，就成为各国教育系统“停课不停学”的最佳选择。

自关闭学校以遏制新冠肺炎疫情以来，埃及政府积极部署远程教育解决方案，教育部选定了多个远程学习平台，努力把疫情对学生学业的影响降到最低。这其中就包括中国福建互联网企业网龙网络公司旗下的全球在线教育社区Edmodo。这就意味着，Edmodo将被推广至埃及全国2200多万学生和100多万教师，为师生在疫情停课期间提供远程学习支持，并为疫情后的教学提供长期服务。记者在浏览社交媒体时发现，在埃及不少小学、初中、高中的社交媒体公共页上，已发布了要求教师、学生、家长注册Edmodo学习平台的通知。

促进埃及师生与世界交流

“Edmodo改变了我的教学方式，在这个平台上我可以与来自全球的老师交流教学成果，可以与学生和他们的家长互动，可以进行小组讨论、团队作业，可以根据学生反馈调整教学思路，可以提供在线测试，更令人欣喜的是该平台还有专业的教师培训，它的功能性和互动性满足了我所有的需求，不仅适合疫情期间使用，也适合未来长期使用。”埃及未来综合语言学校教师埃勒姆在接受人民网记者采访时表示。

目前，Edmodo在埃及的服务对象以小学、初中、高中为主，针对教师、学生、家长设有不同的账户注册入口，不同身份的用户都可在此找到属于自己的功能体验。比如教师可以快速创建小组、分配作业、安排测试、管理教学进度，将所有教学环节集成在一个平台上，为其完全控制数字教室提供良好的用户体验。学生可以学习自己感兴趣的任何学科，利用社交功能与来自各国的伙伴进行交流，分享学习心得和生活趣事并组建小组进行团队合作。家长可以全程参与孩子的学习过程，与教师互动，了解学校活动、作业反馈、学习评分等各种信息。

在内容上，Edmodo与传统教科书出版商合作为平台提供教学内容；与世界最大的数字图书馆之一——埃及知识库合作，为师生引入大量包括学术期刊和其他独家教育资源在内的互动内容，为学习者提供访问优质教育资源的渠道，并实现与同领域人员进行在线合作的目标；分享来自世界各地的教学资源，大多数资源属于开放式，也有小部分优质资源为付费浏览，用户不仅可以创建自己感兴趣的资源集合，还可以上传、共享、出售原创教学内容。

在平台上，除了语文、数学、语言学习、计算机、自然科学等传统学科，还有艺术、人文、体育、机器人、环保、国际关系、心理等课外学科。“虽然我还是六年级学生，但国际关系、国际政治等学习内容大大增长了我的见识，让我身处家中依然能够放眼世界,最近平台上还发布了很多抗疫小知识,非常有用。”塞得港学校学生沙巴斯告诉记者。

学生家长穆罕穆德·阿里明显感受到了孩子在使用Edomodo后的变化，他说：“这个远程学习平台让我的孩子从原来的被动‘接受者’变成主动‘求知者’了，每天的学习时间都让他快乐，课后会和我们分享学习体会，最新国际潮流的东西现在比我们懂得多，看来和世界各地的小伙伴交流后收获不少。”

埃及教育部长塔里克·舒基也在其电视讲话中专门推荐了Edomodo平台，他表示，现在的情况前所未有，这意味着全球各国政府均需要寻找创新的解决方案，以确保所有学生都能够持续学习。作为埃及教育改革项目的一部分，过去3年来，我们一直为数字化学习策略投入大量资源，为远程学习打造坚实基础。随着Edomodo平台迅速落地，埃及已经为远程学习做好准备，保证全国教师、学生及家长都能够在这个时期保持良好沟通，完成持续学习目标。

用数字化技术缓解区域教育资源发展不平衡

除了Edomodo远程教育平台，事实上，网龙近年来推出了不少数字化创新产品，将数字化技术成果与全球共享，致力于让世界各国的孩子共享数字教育发展成果。

网龙网络公司副董事长梁念坚在接受记者采访时表示，我们希望通过参与数字化“一带一路”建设，让更多的人能够跨过数字鸿沟，从而解决区域教育资源分配不平衡的问题。

针对埃及大多数学校教室设备简陋、教室不足、师资不足等问题，网龙特别为其“量身定制”移动智慧教室。网龙网络公司首席执行官熊立认为，发展中国家的基础设施正在不断完善，但优质的教育资源仍未普及，教育公平仍面临挑战。这正是这些国家发展数字教育的机遇，也是网龙与世界共享数字教育发展成果的机遇。“移动智慧教室正是在这样的背景下诞生的，希望它能改善教育资源分配不均等问题。”

移动智慧教室以集装箱大小的人性化空间为载体，融入人工智能、虚拟现实、大数据等先进技术，实现数字教育创新，打造更有体验性、更有效率、更有效果的教育模式。

据梁念坚介绍，智慧教室组件就像一块块积木，仅需几个小时安装便可投入使用，建教室就像“搭积木”一样便捷。2019年，埃及政府已与网龙签署数字教育领域的谅解备忘录，计划在三年内在埃及完成26.5万间移动智慧教室的搭建，让埃及所有教师和学生都能享受前沿教育技术带来的知识红利。预计在今年为埃及打造一套能更快部署移动智慧教室的解决方案，这一创新将有助于解决非洲许多国家目前面临的课堂容量不足等问题。

让世界共享数字化发展红利

近年来，埃及民众要求教育改革的呼声不断加大。2017年人口普查数据显示，埃及文盲率高达18%。国际货币基金组织预测，到2028年，埃及所需劳动力将达8000万人，教育不足导致的劳动力市场缺口和优质人才短缺将成为埃及经济社会发展的巨大挑战之一。

“在这个充满挑战的时代，为埃及教育部提供切实可行的创新解决方案，并最终推动埃及国内整体教育水平的提升，是我们的荣幸。”梁念坚认为，网龙所提供的创新有效的教育教学方式将助力埃及教育改革，提高当地教学质量。

塔里克·舒基多次在公开场合和其社交媒体上“点赞”网龙的数字化创新教育产品，他表示，不管是智慧教室还是Edmodo教育平台都能让埃及年轻一代紧跟世界发展潮流，开启探究式学习模式，这有助于提高埃及学生的多元化思考能力，开发其创新精神。这正是我们教育改革的目标所在也是埃及教育战略计划的核心要义。

“在现代社会，要想迅速提高教学质量，就需要高度数字化的方法，感谢中国的支持，让我们与世界相连。” 塔里克·舒基说。

“人才是发展经济的关键，越来越多国家希望数字教育‘中国方案’可以尽快帮助本国年轻人享受到更好的教育。”梁念坚表示，在数字经济时代，网龙带着中国数字教育的技术、产品、服务出海，连接优势资源，让世界共享了数字化发展红利，提高了“一带一路”建设的数字化水平。

(责编：于洋、杨牧)