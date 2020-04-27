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200余名古巴医疗专家抵达南非 配合当地政府遏制新冠肺炎疫情

2020年04月27日18:16  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡4月27日电（王磊）据南非当地媒体消息，由200余名医疗卫生专家组成的古巴医疗队已于当地时间27日上午抵达首都比勒陀利亚空军基地，旨在配合政府遏制新冠肺炎疫情。南非政府官员、国防军以及古巴大使在机场对医疗队的到来表示欢迎。

南非国防部长诺西维韦·马皮萨-恩卡库拉、合作治理与传统事务部部长恩科萨纳·德拉米尼-祖马代表南非政府向古巴医疗队表达了谢意。古巴驻南非大使鲁道夫·贝尼特斯·弗森（Rodolfo Benitez Verson）则表示医疗队将得到南非政府和人民的全力支持。

据悉，古巴医疗队由流行病学、生物统计学和公共卫生专家，以及家庭医生、医疗技术工程师和提供技术援助的专家等共计200余人组成。

南非卫生部长穆凯兹26日曾表示，“古巴医疗团队中的专家都具有丰富的疫情防控经验，并曾在抗击其他疾病的一线工作，例如2010年海地的霍乱疫情和2013年西非的埃博拉疫情。”

穆凯兹介绍说，古巴医疗队在出发之前已被提前隔离，确保他们抵达南非前没有接触到新冠肺炎病毒。“他们抵达南非后，仍需按照我们全国封锁期间的规定，接受隔离并等待检测结果，”穆凯兹说，“我们还将充分利用这段时间，结合南非目前疫情防控形势将他们安排到各个省份支援当地工作。”

穆凯兹26日宣布，南非目前共有4546例新冠肺炎确诊病例，死亡人数为87人。

(责编：于洋、杨牧)
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