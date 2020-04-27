国际观察：蓬佩奥，霸凌就能“让美国再次伟大”吗？

美国国务卿蓬佩奥是特朗普政府中最嚣张攻击中国的高官。担任国务卿以来，蓬佩奥“逢中必反”“逢中必闹”。共和党右翼的政治身份、美式精英与生俱来的优越感及其个人的政治野心，共同构成蓬佩奥反华的“政治基因”。

蓬佩奥攻击中国的套路，充满着典型美国右翼政客的霸权主义思维。首先，美国永远正确、永远“真理在手”，可以歪曲事实、篡改事实；其次，美国是世界领袖，可以迫使国际组织和国际法屈从美国的认知和理解；第三，说一套、做一套，自己可以蛮横“退群”，但其他国家“必须”遵守国际规则，让美国凌驾于一切国际组织和其他主权国家之上。

当新冠疫情在美国肆虐蔓延之际，从3月初开始，蓬佩奥攻击中国又多了一张“牌”——中国的新冠疫情。他频频指责和攻击中国“隐瞒事实”“数据不透明”，甚至叫嚣要对中国“追责”，称中国必须为新冠疫情的全球暴发“付出代价”。

在今日中美两国人民继续艰苦战“疫”的严峻时刻，蓬佩奥身为美国最高级别的外交官，不惜用胡编乱造的故事和捕风捉影的猜测来污蔑中国。对此，美国的有识之士早已看不下去。4月25日，全美广播公司财经频道引用美国康奈尔大学中国问题专家洁西卡·瑞兹的话指出，新冠疫情使得中美两国合作的需求大增；蓬佩奥一味攻击中国，只会“激怒中国”，破坏全球团结阻击新冠疫情的世界期待。

像蓬佩奥这样的政客，心中只有偏见、仇视和利益。4月22日，在华盛顿国务院大楼内新闻发布会上，蓬佩奥再次暴露可憎嘴脸，他竟然把矛头对准世卫组织，指责世卫组织迄今没有对所谓中国“不及时、不透明”的行为、“违背”《国际卫生条例》做出法律决定。

蓬佩奥提到“中国至今还没有向境外国家提供中国新冠病例的样本”，中国“停止检测新样本和下令毁灭旧样本”。这是真的吗？连美国的疫苗研究机构都公开表示，他们收到了中国病例样本并做了相关比对和研究。而中国境内的核酸检查更是每天都在进行。

世卫组织已多次表示，中国在发现“不明病毒肺炎”之后第一时间上报了世卫组织，并和世卫组织的专家和相关机构保持着密切沟通，及时将相关数据传送给世卫组织，让其他国家的疫情防控行动从一开始就获得了第一手数据。

需要强调的是，中国医学界和世卫组织专家对新冠病毒从科学上总有一个认识的过程。但是复盘一下时间线，从2020年1月初到23天之后武汉“封城”，3周内中国就果断采取了最严密的措施，中国人民与新冠病毒进行了殊死搏斗。再来看美国，2月9日美国出现首例新冠疫情死亡病例，但直到1个多月后的3月13日，特朗普总统才宣布进入“国家紧急状态”。在此期间，美国及时、公开、透明地向世卫组织传递信息了吗？

左手打中国、右手打世卫组织。在蓬佩奥眼里，似乎世卫组织这个国际最为权威、具有广泛代表性的公共健康和卫生治理机制是美国人自家开的，美国的标准才是世卫组织的标准。难道在这位国务卿先生眼里，靠霸凌主义、靠“满嘴跑火车”就能“让美国再次伟大”吗？

（作者是南京大学南海研究协同创新中心执行主任、国际关系研究院院长。）

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