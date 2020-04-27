哈萨克斯坦总统：紧急状态将延长至5月11日

人民网努尔苏丹4月27日电（记者 周翰博）哈萨克斯坦总统托卡耶夫4月27日签署总统令，将紧急状态延长至今年5月11日。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦的新冠肺炎发病率仍处在高峰期，疫情依然有失控的风险。一旦取消隔离措施，可能会出现新一轮感染的浪潮。新型冠状病毒具有高传染性，严重威胁民众健康，决不能低估它的风险。鉴于国内疫情，根据国家紧急状态委员会的建议，决定将紧急状态期限延长至今年5月11日。“如果疫情不再大规模爆发，根据法律规定，5月11日紧急状态将如期结束。希望不要发生意外。”

托卡耶夫表示，与此同时，国家紧急状态委员会计划进一步放松隔离规定，重点考虑疫情已经得到控制的各州和城市。“我已指示国家紧急状态委员会研究拟定全国各地复工复产企业单位名录，优先保障工业企业、建筑和道路施工单位、运输企业、银行、公共服务中心恢复运行。”复工复产单位应严格遵守卫生防疫相关规定，定期对工作场所进行消毒。在日常生活中，工作人员应保持安全的社交距离。

根据哈卫生部公布的数据，截至当地时间4月27日14时30分，哈累计确诊新冠肺炎病例达到2791例，康复682例，死亡25例。全国3个直辖市和14个州全部发现确诊病例，最大城市阿拉木图、首都努尔苏丹和克兹勒奥尔达州依然是疫情“重灾区”，分别累计确诊848例、529例和182例。

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