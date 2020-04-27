一带一路与叙战后重建对接是两国互联互通的历史机遇

人民网北京4月27日电 由西北大学叙利亚研究中心与社会科学文献出版社今日共同发布《叙利亚蓝皮书：叙利亚发展报告（2019）》。以叙利亚政治、经济、外交形势与中叙关系为主题，系统分析2018年叙利亚问题的发展与变化，并对叙利亚难民问题、人道主义援助、教育体系和历史遗迹与文物保护等议题，进行了深入探讨和分析。蓝皮书认为，叙利亚是“一带一路”重要沿线国家，“一带一路”倡议与叙利亚战后重建的对接是两国实现互联互通的历史机遇，但当下叙利亚国内局势仍面临诸多不确定性，需要谨慎地审视当下存在的安全风险。

《蓝皮书》指出，2018年叙利亚战场形势发生巨大变化，叙利亚政府军在战场取得绝对优势，主要战事基本结束。但是叙利亚和平谈判仍然举步维艰，未能取得实质性进展；叙利亚经济发展开始复苏，但困难重重；叙利亚政府谋求外交自主的倾向愈发强烈。与此同时，叙利亚的文化遗产保护、教育事业重建、医疗卫生体系都面临着严峻且迫切的难题，亟需国际社会的援助。

叙利亚是“一带一路”重要沿线国家，发展与叙利亚的友好关系不仅有助于“一带一路”倡议的落实与拓展，更关系到中国与中东国家双边关系大局。中国需要在理性和谨慎的基础上，继续在叙利亚问题上发挥重要的建设性作用，促进叙利亚重建的开展和叙利亚问题的最终解决。

《蓝皮书》认为， 2011年叙利亚危机爆发以来，中国政府坚决反对使用武力解决方式，主张政治解决叙利亚问题，先后提出了“六点主张”、“四点倡议”、“五个坚持”和“四步走”等和平解决方案。在叙利亚重建进程中，中国提出了“一带一路”倡议与叙利亚战后重建相互对接的发展思路，得到叙政府积极和主动响应。“一带一路”倡议与叙利亚战后重建的对接是两国实现互联互通的历史机遇，但当下叙利亚国内局势仍面临诸多不确定性，也需要谨慎地审视当下存在的安全风险。

报告指出，中叙友谊源远流长，古老的丝绸之路是两国人民友谊的象征。中华人民共和国成立后，叙利亚是最早承认并与中国建交的阿拉伯国家之一。2011年叙利亚危机爆发后， 中国政府以《联合国宪章》宗旨和国际关系基本准则作为应对叙利亚危机的基本原则，坚决反对使用武力解决叙利亚问题和强行推动“政权更迭”。2018年，中叙两国关系的重点开始从叙利亚内战转向叙战后重建。随着叙利亚国内局势逐渐好转，安全形势逐步改善，中国政府及时向叙利亚提出以“一带一路”倡议参与叙战后重建进程。中国政府不仅在叙利亚问题上坚持不偏不倚的政治解决政策，积极参与联合国主导的叙利亚问题和平进程多边谈判，还为叙利亚人民提供了大量无偿的人道主义援助。

从“一带一路”的欧亚大陆交通线连接网络需求而论，叙利亚具有重要的地缘价值。基础设施建设、能源领域合作、工业领域合作、海港建设项目是中国参与叙利亚重建工作的重点关注领域。同时，中国也应正视叙利亚国内安全形势、大国政治博弈影响等不确定性风险。

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