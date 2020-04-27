沙特与中国合建实验室以提高新冠病毒检测能力

新华社利雅得4月26日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯26日与中国深圳华大基因科技有限公司签署了一项总额为9.95亿沙特里亚尔（约合2.65亿美元）的新冠病毒检测合作协议，旨在提高该国新冠病毒检测能力。

根据协议，双方将合作建设沙特国内的6个大型实验室，其中包括一个每天可进行1万次测试的移动实验室。此外，中方将提供可以完成总计900万人次新冠病毒测试必要的设备和材料，同时派遣500名医疗专家来沙特进行相关测试工作并培训沙方医疗人员等。

当天，沙特萨勒曼国王人道主义援助和救济中心总监阿卜杜拉·拉比亚与中国驻沙特大使陈伟庆在利雅得共同出席了该协议签字仪式。

拉比亚说，此次合作将极大帮助沙特完善新冠疫情防控工作，体现了沙中两国长期以来的友好关系，也再次印证了两国领导人快速反应助力国际合作抗疫的共识。

陈伟庆表示，此次签署的协议是两国合作抗疫的重要举措，既彰显了中沙互帮互助的良好传统，也是中沙医疗卫生合作深入发展的良好开端。项目建成后，将显著提升沙特新冠病毒检测能力，为沙特人民抗击疫情作出贡献。

沙特卫生部26日下午公布的新冠疫情最新数据显示，该国当天新增确诊病例1223例，累计确诊病例17522例。

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