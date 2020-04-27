新华社北京4月27日电（热点问答）国际油价“大跳水”到底为哪般

新华社记者宿亮

疫情全球蔓延，世界经济何去何从？

作为重要经济指标，国际油价今年年初以来走出震荡下行的趋势。上周，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货（WTI）价格出现历史性暴跌，首次跌至负值，引发市场恐慌。国际油价为什么会暴跌？对世界经济复苏有哪些影响？

近期油价走势如何？

2018年，国际油价平均价格约为每桶65美元。2019年，由于整体供大于求，抑制国际油价上行，全年都几乎没有突破每桶65美元。投资者原本希望，国际油价能在2020年强势反弹。但多重因素叠加新冠疫情暴发，导致国际油价剧烈震荡。

今年前四个月，可划分为国际油价走势的四个阶段。油价整体下滑，但原因各不相同。1月，针对去年年底上涨，国际油价回调，WTI平均价格从月初的每桶60美元跌至月末的每桶50美元。2月，新冠疫情暴发，投资者预计市场需求减少，WTI平均价格从每桶51美元降到44美元。

3月，由于石油输出国组织（欧佩克）和俄罗斯减产协议谈判破裂、多方增加产能，WTI平均价格暴跌至每桶20美元水平。4月，因疫情冲击供需关系、全球库存空间所剩无几，WTI出现“负油价”。

“负油价”还会出现？

“负油价”的出现，有市场因素，也有交易规则变化的因素。

就供需来看，主要产油国此前为争夺市场份额，“保量不保价”。而全球能源需求此时却因疫情萎缩，市场人士估计第二季度原油需求可能创下25年来新低。

就库存来看，分析人士认为4月底全球库存可能达到13亿桶，距离全球库存空间总量估值只差1亿桶；而三大产油国美国、沙特阿拉伯和俄罗斯每日生产能力均为千万桶水平。这意味着如果需求不能大规模释放，全球库存空间余量将很快用尽。

就海运来看，运力因疫情严重受阻、成本迅速提升。另外，全球原油库存空间有4亿桶在海上，疫情导致油轮不能正常运转也增加了使用这些空间的难度。

交易所方面，纽约商品交易所所属的芝加哥商业交易所集团在此前曾针对“零油价”或“负油价”调整交易规则。3月19日，芝加哥商业交易所集团修改原先的市场熔断标准，并从4月5日开始支持价格零值交易和负值交易，并于4月15日测试系统。

而就在4月20日，5月交货的轻质原油期货价格收于每桶-37.63美元。在这种背景下，出现了中国、印度投资者巨亏的情况。

就中短期而言，不少专家和业内人士认为，导致“负油价”出现的因素仍然存在，6月期货价格仍有可能继续下跌。由于疫情造成的不确定性，国际油价很可能继续超跌后才能反弹。

“负油价”对全球经济有什么影响？

从全球经济来看，“负油价”或油价暴跌主要有两方面负面影响。

一方面，不利于金融稳定，加剧动荡和危机。在美国金融市场上，一个重要资金来源是“石油美元”，也就是产油国获得大量外汇后，把钱投资到华尔街金融市场。但现在产油国在低油价压力下必然要回流“石油美元”，将导致美国资本外流。

同时，美国页岩油背后靠金融资本支撑。一些专家估算，页岩油开采成本是每桶30美元至70美元，在目前价格水平下，资金链会断裂。知名页岩油企业美国惠廷石油公司已申请破产保护。这些企业如果大规模债务重组，将导致严重危机，这也是目前美国政府最担忧的问题。

另一方面，石油输出国和油气企业将承受极大压力。据了解，沙特年初制定预算时参考油价标准超过每桶60美元，俄罗斯超过每桶40美元。即便两国开采成本比美国低，现在的油价水平也让这两个主要产油国承受巨大财政压力。

另外，以埃克森美孚、英国石油公司、壳牌为代表的大型油气企业财务压力都在加大，只能通过大幅削减资本投资来平衡。

不过，有分析人士认为，油价维持在低水平并非完全是坏事。现阶段，欧美央行均大肆使用量化宽松政策，这将导致在经济复苏时出现通货膨胀，而低油价有利于遏制通胀。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)