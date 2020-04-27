人民网>>国际

国际油价“大跳水”到底为哪般

2020年04月27日15:05  来源：新华社
 

新华社北京4月27日电（热点问答）国际油价“大跳水”到底为哪般

新华社记者宿亮

疫情全球蔓延，世界经济何去何从？

作为重要经济指标，国际油价今年年初以来走出震荡下行的趋势。上周，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货（WTI）价格出现历史性暴跌，首次跌至负值，引发市场恐慌。国际油价为什么会暴跌？对世界经济复苏有哪些影响？

近期油价走势如何？

2018年，国际油价平均价格约为每桶65美元。2019年，由于整体供大于求，抑制国际油价上行，全年都几乎没有突破每桶65美元。投资者原本希望，国际油价能在2020年强势反弹。但多重因素叠加新冠疫情暴发，导致国际油价剧烈震荡。

今年前四个月，可划分为国际油价走势的四个阶段。油价整体下滑，但原因各不相同。1月，针对去年年底上涨，国际油价回调，WTI平均价格从月初的每桶60美元跌至月末的每桶50美元。2月，新冠疫情暴发，投资者预计市场需求减少，WTI平均价格从每桶51美元降到44美元。

3月，由于石油输出国组织（欧佩克）和俄罗斯减产协议谈判破裂、多方增加产能，WTI平均价格暴跌至每桶20美元水平。4月，因疫情冲击供需关系、全球库存空间所剩无几，WTI出现“负油价”。

“负油价”还会出现？

“负油价”的出现，有市场因素，也有交易规则变化的因素。

就供需来看，主要产油国此前为争夺市场份额，“保量不保价”。而全球能源需求此时却因疫情萎缩，市场人士估计第二季度原油需求可能创下25年来新低。

就库存来看，分析人士认为4月底全球库存可能达到13亿桶，距离全球库存空间总量估值只差1亿桶；而三大产油国美国、沙特阿拉伯和俄罗斯每日生产能力均为千万桶水平。这意味着如果需求不能大规模释放，全球库存空间余量将很快用尽。

就海运来看，运力因疫情严重受阻、成本迅速提升。另外，全球原油库存空间有4亿桶在海上，疫情导致油轮不能正常运转也增加了使用这些空间的难度。

交易所方面，纽约商品交易所所属的芝加哥商业交易所集团在此前曾针对“零油价”或“负油价”调整交易规则。3月19日，芝加哥商业交易所集团修改原先的市场熔断标准，并从4月5日开始支持价格零值交易和负值交易，并于4月15日测试系统。

而就在4月20日，5月交货的轻质原油期货价格收于每桶-37.63美元。在这种背景下，出现了中国、印度投资者巨亏的情况。

就中短期而言，不少专家和业内人士认为，导致“负油价”出现的因素仍然存在，6月期货价格仍有可能继续下跌。由于疫情造成的不确定性，国际油价很可能继续超跌后才能反弹。

“负油价”对全球经济有什么影响？

从全球经济来看，“负油价”或油价暴跌主要有两方面负面影响。

一方面，不利于金融稳定，加剧动荡和危机。在美国金融市场上，一个重要资金来源是“石油美元”，也就是产油国获得大量外汇后，把钱投资到华尔街金融市场。但现在产油国在低油价压力下必然要回流“石油美元”，将导致美国资本外流。

同时，美国页岩油背后靠金融资本支撑。一些专家估算，页岩油开采成本是每桶30美元至70美元，在目前价格水平下，资金链会断裂。知名页岩油企业美国惠廷石油公司已申请破产保护。这些企业如果大规模债务重组，将导致严重危机，这也是目前美国政府最担忧的问题。

另一方面，石油输出国和油气企业将承受极大压力。据了解，沙特年初制定预算时参考油价标准超过每桶60美元，俄罗斯超过每桶40美元。即便两国开采成本比美国低，现在的油价水平也让这两个主要产油国承受巨大财政压力。

另外，以埃克森美孚、英国石油公司、壳牌为代表的大型油气企业财务压力都在加大，只能通过大幅削减资本投资来平衡。

不过，有分析人士认为，油价维持在低水平并非完全是坏事。现阶段，欧美央行均大肆使用量化宽松政策，这将导致在经济复苏时出现通货膨胀，而低油价有利于遏制通胀。

 

(责编：徐祥丽、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved