厄瓜多尔驻华大使：中国在新冠疫情全球危机中发挥了领导作用

图片由厄瓜多尔大使卡洛斯·拉雷亚提供

4月22日，一批中国企业捐赠给厄瓜多尔的共计2.2吨医护用品被交到厄瓜多尔驻华使馆，包括10万只医用口罩、2万只N95口罩，以及5000套防护服。

厄瓜多尔外交部对外宣布了这一消息，包括埃菲社、南方电视台、厄瓜多尔新闻网、厄瓜多尔地铁新闻网在内的多家国际媒体报道了这一消息。

这已经不是疫情下中国第一次向厄瓜多尔提供援助。厄瓜多尔驻中国大使卡洛斯·拉雷亚（Carlos Larrea）在接受人民网专访时，表达了对中国援助的诚挚感谢。

万里驰援 疫情中更显中厄情谊

“新冠肺炎疫情蔓延造成严重全球健康危机之时，中厄两国元首之间有过多次通信，重复强调了在困难时期我们两国之间的友谊团结与紧密联系。通信中的态度说明了一切。”

同样让卡洛斯大使感动的还有来自中国的快速有效的科学知识分享。

“李兰娟教授是COVID-19国际专家，也与SARS和MERS等其他流行病的斗争过。在拉丁美洲采取措施一开始，她就将在武汉的经验分享到厄瓜多尔最高卫生当局，使厄瓜多尔也能迅速调整策略。中国外交部也采用了类似的‘云’合作模式，与拉丁美洲国家交流经验。”

“谢谢来自中国的帮助！”卡洛斯大使说。

没有哪个国家能完全做好准备

卡洛斯大使在疫情期间一直留在北京，见证了中国与新冠疫情作斗争的全部过程。

大使十分赞同中国采取的防控举措， “严格管控人员流动是疫情之下必须采取的态度，可以使大规模的流行病被遏制短时间内。”

“中国对疫情的及时控制得到了世界卫生组织的认可，也为国际社会更好地制定政策提供了宝贵的经验教训。”大使说。

当下，在拉美地区，新冠肺炎疫情仍呈加速蔓延趋势。厄瓜多尔是拉美最早采取严格防控举措的国家之一，但也成为目前受疫情影响最严重的拉美国家之一。

“我们的敌人COVID-19病毒：无形、极具攻击性、十分无情……面对这一挑战，世界上没有一个国家是完全准备好的。” 大使说。

“疫情在美洲大陆快速蔓延。病例数还将继续增加，包括厄瓜多尔在内的大多数美洲大陆国家可能在几周内进入大流行的最腐蚀阶段，这可能使许多国家的卫生系统濒临崩溃。”大使不无担心地说。

大使认为，让任何一个国家孤立面对这一全球危机都是不科学的，“有效的国际团结迫在眉睫”，卡洛斯大使说。

“现在不是进行地缘政治斗争的时候”

《五位国家领导人：“现在不是进行地缘政治斗争的时候”》——这篇由厄瓜多尔总统莱宁·莫雷诺（Lenín Moreno）与德国、新加坡、埃塞俄比亚、约旦等国领导人共同撰写的文章不久前在英国《金融时报》上发表。

几位国家领导人在文中一致表示，有必要促成全球抗击冠状病毒大联盟，世界各国应消除知识共享和全球合作的障碍，有效应对这场对抗COVID-19的斗争。

卡洛斯大使十分认同文中的观点。他认为，“战胜新冠肺炎，需要我们在无条件地尊重和平与合作价值的前提下，严格行使全球共同责任。各个国家、多边组织和整个国际社会都需要重新采用世界团结的价值观。”

疫情带来的经济危机是另一场全球性挑战，卡洛斯大使认为，这场危机涉及所有无论大中小经济体，任何有效的系统解决方案都需要基于国际团结和对和平共处价值观的尊重。“这场威胁全人类的可怕的大流行带来了新的地缘经济现实，所有行为者的态度都必须建立在新的地缘经济现实之上，而这种现实仍在不断发展中。”

全球危机下，中国在力所能及的范围内向国际社会提供了支持和援助。中国在这场全球危机中发挥的领导作用，也引起了卡洛斯大使的思考。

“面对全球卫生紧急情况，中国在部署合作、国际人道主义援助和加快知识转移方面发挥了领导作用。在重建世界秩序的过程中，集体主义精神胜过了西方个人主义，这是给世界的一个教训。”

(责编：崔越、刘洁妍)