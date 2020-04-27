美国新冠病毒感染病例超过96万 纽约州提出重新开放计划

人民网华盛顿4月26日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美东时间26日下午5时31分，美国共有新冠病毒感染病例963168例，其中包括死亡病例54614例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增感染病例30118例，新增死亡病例1223例。

当前，疫情最严重的纽约州有确诊病例288045例，包括死亡病例22246例。新泽西州有确诊病例109038例，包括死亡病例5938例。马萨诸塞州有确诊病例54938例，包括死亡病例2730例。此外，伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、加利福尼亚州的确诊病例数也超过了4万。

白宫新冠疫情应对工作组协调员黛博拉·比尔克斯周日对美国全国广播公司表示，美国需要在检测方面取得突破，以帮助对大量人群进行筛查。她说：“我们必须能够检测出抗原，而不是不断地试图检测出真正的活病毒，或病毒颗粒本身。”

纽约州州长科莫当天提出了一项分两个阶段重新开放纽约经济的计划，首先被考虑开放的将是建筑、制造等行业。科莫没有给出重新开放的具体时间表，但表示纽约州北部地区可能最早会在5月15日以后逐步开放，而包括纽约市在内的纽约州南部地区可能需要更长的时间才能开放。同一天，新泽西州州长菲尔·墨菲则表示，以他对当前数据的理解，该州还需数周的时间才能重新开放经济。

此外，南卡罗莱纳州当天宣布，在当地一名企业主的帮助下，该州收到了从中国采购的150万个外科口罩。该州还表示，这一采购得到了波音公司的支持。

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