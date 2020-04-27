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美国药管局批准意大利新冠抗体检测

2020年04月27日07:57  来源：新华社
 

意大利跨国生物技术企业索灵集团25日宣布，已获得美国食品和药物管理局紧急使用授权，在美国推广新冠病毒血清检测盒。

索灵集团说，全球现有5000个“LIAISON XL”系统可以做上述检测。这一系统每小时能够处理170份静脉血样本。美国医院和商用实验室合计安装600个“LIAISON XL”系统。

路透社报道，与鼻咽拭子检测直接寻找人体内是否存在新冠病毒不同，血清检测寻找人体因感染新冠病毒而产生的抗体。这种抗体检测相对快且简单。意大利医生说，为确保万无一失，他们必须以鼻咽拭子检测作为补充。

意大利疫情最严重的伦巴第大区正在使用索灵集团的血清检测盒。

索灵集团同时宣布，已与美国卫生部下属生物医学高级研究和发展局(BARDA)签订合同，以获取资金、在美国推广这种抗体检测。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，索灵集团的抗体检测本月17日获得“欧洲统一”(CE)认证，因而可在欧洲经济区内使用。

意大利热那亚大学正为意政府抗击疫情建言献策。该校卫生与预防医学院院长、大学间流感和其他传染病研究中心主任罗伯托·加斯帕里尼介绍说，目前新冠疫情“正逐步滑向过渡期”，现阶段抗体检测“非常有用”；随着疫情进入末期“低风险”阶段，抗体检测可迅速确认新发病例，进而避免疫情“二次暴发”。

加斯帕里尼说，抗体检测可显现人体内IgM和IgG抗体水平，前者在人体新发感染初期显现，后者则标志人体长期免疫水平。抗体检测可找出疑似新冠病毒无症状感染者，并让他们接受进一步病毒检测以确认结果。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：徐祥丽、刘洁妍)
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