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综合消息：拉美新冠确诊病例超15万例 巴西禁止出口医疗用品

2020年04月27日07:56  来源：新华社
 

新华社墨西哥城4月26日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：截至当地时间25日，拉美国家新冠确诊病例数已超15.9万例。巴西政府24日宣布禁止出口口罩等医疗用品。

巴西卫生部25日宣布，该国新增确诊病例5514例，累计达58509例；新增死亡病例346例，累计死亡4016例。巴西政府24日宣布禁止出口口罩、手套、护目镜、呼吸机、病床等医疗用品。

厄瓜多尔卫生部25日和26日停止更新病例数。截至24日，该国累计确诊22719例，累计死亡576例。厄政府部长罗莫24日宣布，厄将从5月4日进入既保持安全社交距离又逐步恢复社会活动的新阶段，建筑行业将率先试行复工，办公场所、工厂、公共交通将逐步恢复运转，人们应错峰出行，避免拥堵。总统莫雷诺强调，厄并未结束紧急状态，防疫进入新阶段并不意味着恢复日常生活，不能放松警惕。

据秘鲁卫生部发布的数据，秘鲁25日新增3683例确诊病例，累计25331例；新增死亡病例66例，累计死亡700例。

墨西哥卫生部25日晚宣布，墨西哥累计确诊13842例，较前一日新增970例；累计死亡病例1305例，较前一日新增84例。

智利卫生部25日发布的数据显示，截至当地时间24日21时，该国确诊病例比前一日增加552例，累计12858例；新增死亡7例，累计死亡181例；累计治愈6746例。

据多米尼加卫生部消息，该国25日新增确诊病例177例，累计确诊5926例；新增死亡病例6例，累计死亡273例；累计治愈822例。

据巴拿马卫生部消息，巴拿马25日新增确诊病例200例，累计5538例。新增死亡5例，累计159例。新增治愈病例19例，累计治愈338例。

哥伦比亚卫生和社会保障部25日说，该国新增261例确诊病例，累计5142例；新增8例死亡病例，累计死亡233例；新增治愈64例，累计治愈1067例。

根据古巴公共卫生部公布的数据，古巴25日新增52例确诊病例，累计确诊病例1337例；新增死亡病例2例，累计死亡51例。

其他一些拉美国家的累计确诊病例数为：阿根廷3780例，玻利维亚866例，哥斯达黎加693例，洪都拉斯627例，乌拉圭596例，危地马拉473例，委内瑞拉323例，萨尔瓦多274例，巴拉圭228例，尼加拉瓜12例。（执笔记者：李家瑞；参与记者：周星竹、张国英、郝云甫、吴昊、尹南、苏津、高春雨、倪瑞捷、林朝晖）

(责编：徐祥丽、杨牧)
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