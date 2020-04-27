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伊总统回应美威胁摧毁舰船：绝不先动手

高冰冰

2020年04月27日07:22  来源：新华网
 

　　伊朗总统哈桑·鲁哈尼25日说，伊方密切关注美国行动，但绝不会首先挑起地区冲突。

　　伊朗媒体报道，鲁哈尼当天与卡塔尔埃米尔（国家元首）谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼通电话，说“伊朗伊斯兰共和国密切关注美国行动和动向，但绝不会是在这一地区首先引发冲突和紧张的一方”。

　　美国海军15日说，伊朗伊斯兰革命卫队11艘炮艇在海湾水域对美国海军和海岸警卫队舰船作出“危险骚扰举动”，美方采取非致命行动迫使伊朗炮艇离开。伊朗“信使”运载火箭22日成功发射一颗军事卫星。伊朗宣布这一消息后，美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体“推特”发文说，他已指示美国海军，如果伊朗舰船继续在海上骚扰美方舰船，美方可“开火摧毁”。特朗普在这一表态中没有提及任何具体事件。

　　伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米23日回应特朗普的言论，说如果伊朗在海湾地区的安全受到威胁，伊方将摧毁美方军舰。

　　俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫25日告诉俄罗斯卫星通讯社，俄方对美国发出的威胁感到担忧，呼吁美国和伊朗保持克制。

　　他说，俄罗斯“充分研究了美方官员最近几天就这个问题的言论”，注意到美方故意模糊合法自卫权与威胁使用武力之间的界限。（高冰冰）【新华社微特稿】

(责编：曹昆)
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