“团结起来，定能战胜疫情”(全球抗疫进行时)

“如果我的技能可以派上用场，那再好不过了。”今年66岁的法国医生米莉娅姆·安特斯特勒在接到医院的电话时，没有丝毫犹豫便答应重新“披挂上阵”。4年前刚从普瓦捷医院重症监护室岗位上退休的她表示：“我再一次穿上了我的白大褂，和伙伴们一起同病毒战斗。我感到很自豪。”

疫情发生以来，法国医疗系统医护人员严重不足。法国国家医师委员会不久前发出号召，动员近5年内退休的医护人员支援一线，安特斯特勒便是其中一员。很多人称她为“英雄”，她却说：“我并不觉得自己是个英雄，我只是个医生。当病人有需要，每一个医生都责无旁贷。”

自发布动员号召以来，法国退休的医护人员积极报名，截至3月底已有超过1.3万名退休医护人员完成登记，其中3800名医护人员可立即投入一线工作。疫情期间，医护人员成为法国“最闪光的人”，他们的“逆行”感动和鼓舞了无数法国民众。

阿维肯医院重症室医生雅辛·朗比奥特所在的医院是塞纳—圣丹尼省第一所收治新冠肺炎患者的医院，短时间内确诊患者人数暴增。“就像处于战争状态一样，我们必须争分夺秒。这样的经历对包括我在内的许多医护人员来说都是第一次。”

无数次用消毒液洗手，无数次戴上口罩、防护镜、手套，无数次穿上防护服，也无数次安慰自己和同事“不要担心”，朗比奥特在高压下努力保持平和心态投入工作。他说，这些天让他印象最为深刻的是所有医护人员的团结和坚持，这是战胜疫情的有力武器。为了确保家人不被感染，朗比奥特每天下班后不得不自我隔离。像他这样的医护人员，在法国并不是少数。

“如果没有医护人员的奉献，将会有更多的人病亡。从医生、护士到清洁工，他们竭尽所能让我们渡过难关。他们每周工作7天，尽管很累，但是仍然一丝不苟。他们是英雄，没有另一个词可以替代。”名叫于贝托的新冠肺炎患者在康复后对媒体说。

法国民众自发用不同的形式表达对医护人员及工作人员的敬意。药剂师法比安·布鲁诺将塞纳河左岸拉丁区中心地带的店铺改造为“临时工厂”，生产消毒洗手液提供给医护人员；为了让医护人员和巡警按时吃上饭，莫德·阿迪蒂组织发起了名为“您的蛋糕”的运动，目前已有200多名志愿者参与准备每日的饭菜和甜点；每晚8点阳台上自发的掌声和欢呼声，更是民众发自内心的称赞和感谢。

“团结起来，定能胜利。”法国大文豪雨果的这句话近来再次被广为提及。截至目前，法国本土已有超过6000名医护人员及工作人员感染新冠肺炎，至少有15人在最近数周内殉职。“我们看到了牺牲，也看到了坚守。每个人做好自己能做的事情，团结起来，定能战胜疫情。”朗比奥特说。

（本报巴黎4月26日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 16 版）

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