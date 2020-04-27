乌克兰总统为切尔诺贝利隔离区灭火人员颁发勋章

新华社基辅4月26日电(记者李东旭)乌克兰总统泽连斯基26日到日前发生火灾的切尔诺贝利隔离区视察灭火情况，并向22名参与灭火的人员颁发国家勋章。

4月26日是切尔诺贝利核电站事故发生34周年纪念日。泽连斯基当天在切尔诺贝利核事故抢险英雄纪念碑前献花默哀，并致辞说，切尔诺贝利核事故是全人类的灾难，这既是惨痛的历史教训，也是对未来的警告。地球是人类的共同家园，保护地球是每个人和每个国家的共同责任。

本月4日，切尔诺贝利核电站隔离区内一临近核电站的林区起火，火势迅速蔓延。得益于14日的降雨，隔离区明火已扑灭，但林区长期积压的杂草、枯木和泥炭沼泽还在阴燃。

乌克兰内务部长顾问佐良·什基里亚克日前在社交媒体上说，根据目前掌握的信息，不排除近期接连在首都基辅市周边、切尔诺贝利隔离区和日托米尔州发生的大火为蓄意纵火引发，纵火者意在制造社会恐慌。据乌媒体报道，目前警方已逮捕2名纵火嫌疑人。

1986年4月26日，位于基辅以北100余公里的切尔诺贝利核电站4号机组反应堆爆炸，大量强放射性物质泄漏。事故发生后，以4号机组反应堆为中心向外30公里的范围成为隔离区。切尔诺贝利隔离区自2010年起陆续对外开放，成为乌克兰重要旅游景点。

(责编：曹昆)