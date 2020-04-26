疫情下澳大利亚国际教育业面临困境

人民网堪培拉4月26日（记者 陈效卫）澳大利亚有75万名国际学生。在疫情初期的入境禁令和此后的“封国”和拒绝补助等政策，导致留学生在经济和学业遭受双重损失，所在大学受到严重冲击，澳“留学天堂”的声誉也受到损害。

留学生：经济困难与学习困难交叠

疫情给在澳留学生带来诸多不便，对于22万在澳中国学生尤其如此。澳2月1日禁止中国大陆公民14天内入境，此后数次延续，并将禁止入境政策延伸到韩国等国。经过多国交涉，澳允许“曲线回澳”，即任何在第三国滞留14天的学生可从该国入澳。据统计，自实施入境禁令起，至少31,000名中国学生曲线回澳，但经济代价也较大。墨尔本大学研究生林宇楠表示，2月中下旬从曼谷飞往墨尔本的机票价格达12000元，是平时的4倍。疫情期间多次购买或改签机票，又带来不少经济损失。

受疫情影响，餐馆、旅游基本都停业，大部分留学生都丢掉了兼职工作，而回国又面临重重障碍。来自哥伦比亚的墨雷诺是墨尔本数万留学生中的一员。她绝望地表示：“我们需要承担学费、房租和食物的钱，但却没有工作，学生签又无法获得政府分发的失业补助。”面对支付房租、学费的压力加大，很多家境不太好的学生只能到慈善机构领取食物。4月13日，国际学生在墨尔本一家食物救济站排起了200米的长队。

学生的学业也受到影响。入境禁令，导致大量留学生无法按时返校，需要延期毕业半年至一年，从而增加了学习时间成本和经济负担。澳大利亚首都地区学联理事会主席魏嘉逸告诉记者，3月中旬澳开始全面停课后，无论滞留在国内还是已到校的学生，都只能居家接受线上教学，而一些学生对远程学习无法快速适应。同时，学生无法使用学校诸如图书馆、实验室、电脑室等公共资源，教学质量不可避免受到影响。这样，所有学生都无法保证按时完成本学期课程。

高校：为挽留国际学生，采取诸多激励措施

留学生不仅是高校的“摇钱树”，也事关高校的教学质量和声誉。自疫情在澳暴发以来，澳各大高校出台了一些有挽留学生的政策。西悉尼大学率先宣布对“曲线回澳”的中国留学生提供1500澳元补助（1澳元约合4.53元人民币）。为鼓励学生缴纳学费而不是延期或者退学，澳大利亚“八校联盟”对学费或减免，或打折，或退款。其中，墨尔本大学力度最大，提供最高7500澳元的学费减免。据澳大利亚SBS电视台报道，5月一些高校将开始提供课程学费折扣。这个为期6个月的在线课程，学生所需要支付的成本将减少74％。

一些高校还推出了特殊关照政策。有的取消了期末考试，而是用平时的“作业”代替，或保证本学期不会有人挂科。乐卓博大学发言人认为，实行不挂科政策，也是鼓励学生继续学习的一个手段。

澳政府拒绝为留学生提供补助，将遭受多重损失

4月10日，澳总理莫里森在记者会上表示，澳“必须将注意力放在自己的国民身上”；“留学生当初在申请签证时就向澳政府保证，自己有一定的经济能力，如果他们无法养活自己，那就是返回自己的国家。”。一些经济学家认为，莫里森政府近期“开销太大”，3月以来仅推出的经济刺激措施就耗费3200多亿澳元，无力再关照近60万名持临时签证的留学生。

澳政府拒绝补助，后果是多方面的。首先是经济损失。国际学生每年为2500万人口的澳大利亚贡献约400亿澳元，支持了20多万个工作岗位，被因此称为“摇钱树”。这笔收入现在支撑着许多大学的预算，危机的打击可能让留学行业损失数十亿澳元，并损失数千个工作岗位。其次是声誉损失。作为移民国家，澳大利亚素以文化多元、吸纳人才著称。但目前对待留学生却有失公允。来自印度的墨尔本大学研究生博迪丢掉工作后正准备求助慈善机构。他抱怨说，留学生支付高额学费、努力兼职工作并且诚实纳税为澳经济做出了很多贡献，而澳政府却没有为留学生提供一定程度的保障。这将损害澳国际教育部门的声誉。三是生源或被其他国家抢走。目前，在国际教育市场上与澳争夺生源的国家已赋予潜在留学生“紧急福利”。英国的“工作保留计划”可确保留学生有工作，加拿大的应急福利对一些外国学生开放，新西兰则提供收入补贴等。最后是加重种族歧视。因病毒起源、戴口罩等引发的种族歧视在澳甚嚣尘上。澳国立大学人口统计学家艾伦表示：本土主义可能会趁机而入并且愈加高涨，造成种族主义和歧视行为，因此他呼吁澳大利亚人对抗任何种族主义，联邦政府尤需做表率。

澳大利亚国立大学高等教育研究员诺顿坦言，学生通常应该是自己养活自己，但目前面临意想不到的危机，一直坐享临时移民益处的澳大利亚也应为此承担代价，不能只当留学生的“顺境之友”。据《澳大利亚人报》报道，目前澳“八校联盟”已开始呼吁政府为留学生提供援助。澳国际教育协会首席执行官霍尼伍德正在游说，以设立一个包括政府和慈善机构在内的全澳基金。

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