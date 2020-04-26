新华社伦敦4月25日电 综述：英国新冠死亡病例超2万 承诺加速国际抗疫合作

新华社记者张代蕾 张家伟

近15万确诊，死亡超2万，英国已成为继美国、意大利、西班牙和法国后，全球第五个新冠死亡病例数超过2万的国家。

英国卫生部25日发布的疫情数据显示，英国确诊病例累计已达148377例，较前一日增加4913例；累计死亡病例升至20319例。

英国内政大臣普丽蒂·帕特尔当天在政府疫情发布会上说，可怕的新冠病毒在英国造成的死亡人数越过又一个“悲剧性里程碑”，“整个国家为之哀痛”。

英国媒体报道，官方统计的新冠死亡病例只基于医院数据，未纳入养老院、家庭等医院以外的数据，因此英国实际死亡人数更高。

英国国民保健制度系统25日的数据显示，目前全英共有16411名新冠患者在医院接受治疗。

英国卫生部25日说，已批准对一种疗法开展临床试验，该疗法涉及把曾感染新冠病毒并已康复人士所捐血浆输给新冠病毒感染者。如果这种疗法经试验证明有效，有望在全国范围内推广。

与此同时，英国承诺加速国际抗疫合作。外交大臣多米尼克·拉布24日说，英国政府支持世界卫生组织当天启动的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议，将与国际社会共同努力，加快新冠诊断工具、疗法和疫苗的研发、生产及公平分配。

拉布说，英国将与其他国际伙伴共同主办定于5月4日在线上举行的“新冠病毒全球应对峰会”。此外，英国还将在6月4日举办“全球疫苗峰会”，鼓励国际社会一起支持新冠疫苗研发。

“病毒无国界，只有全球共同努力解决问题，我们才能战胜这种病毒。”英国政府在一份声明中说。

英国政府资深医学顾问斯蒂芬·波伊斯25日在疫情发布会上说，疫情高峰不会在未来一两周内就过去，希望民众继续遵循政府制定的社交隔离措施，避免浪费“禁足令”实施5周来已产生的效果，导致疫情反弹。

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