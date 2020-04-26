综合消息：非洲新冠确诊病例接近3万 多国领导人呼吁莫因新冠忽视防治疟疾

新华社内罗毕4月25日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心25日发布的数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例数为29422例，累计死亡病例1314例，治愈病例8804例。

从确诊病例数来看，非洲地区最为严重的国家为南非、埃及、摩洛哥和阿尔及利亚，这4个国家确诊病例数均已突破3000例。喀麦隆、加纳、尼日利亚、科特迪瓦和吉布提的确诊病例数均超过千例。

25日，仅有百万人口的吉布提新增9例确诊病例，累计达1008例，首次破千。南非新增141例，累计确诊4361例；塞内加尔报告新增69例，累计确诊614例；索马里新增62例，累计确诊390例。

中国驻开普敦总领馆25日证实，南非开普敦附近一名男性中国公民确诊，其妻子也出现症状，并接受了检测，正在等待结果。此外，中国驻坦桑尼亚使馆证实，2名在坦中国公民23日被确诊，目前2人症状较轻，病情平稳，相关接触人员和家属全部被隔离。

面对不断蔓延的疫情，非洲国家纷纷采取延长宵禁、紧急状态等措施。

肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔25日宣布延长全国范围的宵禁21天，内罗毕、蒙巴萨等5地的限制出入令也将延长21天；安哥拉将国家紧急状态延长至5月10日；利比里亚总统府24日发布声明，目前实施的国家紧急状态到期后将再顺延14天，并把“居家令”的实施范围从原先的4个州扩大到全国所有15个州，规定民众在公共场所必须佩戴口罩；贝宁政府25日宣布，将该国疫情严重城市的“卫生隔离”措施延长到5月10日。

25日是世界防治疟疾日。非洲国家领导人呼吁，在抗击新冠疫情的同时不要忽视对疟疾的防治。非洲防治疟疾联盟主席、肯尼亚总统肯雅塔25日发表声明，呼吁有关各方加强合作，力争在2030年前在非洲消灭疟疾。

世界卫生组织的一份最新预测说，如果疟疾防治工作因新冠疫情被长期耽搁，撒哈拉以南非洲地区2020年因疟疾死亡人数将有可能超过70万人，是2018年死亡人数的两倍，可能达到近20年来从未出现的水平。（执笔记者：储信艳；参与记者：荆晶、高原、杨臻、张改萍、邢建桥、聂祖国、肖玖阳、吴长伟、许正、赵宇鹏、郭骏、王松宇）

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