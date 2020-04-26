国际观察：蓬佩奥之流的追“责”索“赔”妄想症，得治！

从美国刮起的一股向中国“追责”、对中国“索赔”的阴风愈吹愈烈。主要煽风者是美国一些高层政客如蓬佩奥、卢比奥之流和某些西方国家高官，跟风者中有以反华为业的媒体人，也有受利益集团指使的无良律师。

他们要追之“责”，从所谓的中国“隐瞒疫情”“信息不透明”，到“病毒制造者”“病毒之源”。他们欲索之“赔”，从最初美国佛罗里达州一个乡镇律师所设计的“数十亿”美元，到最近一些人提出的数十万亿美元，可谓口无遮拦。

要追“责”吗？大量事实证明：中国是第一个举全国之力控制住本国新冠疫情的国家，是第一个以在最短的时间内最大限度地保护人民健康和生命安全的国家，是第一个主动、无保留、全公开、高透明地与包括美、欧在内的世界各国分享信息的国家，是第一个用大数据对确诊新冠肺炎病例和病亡病例数字进行全覆盖核查和订正的国家，也是第一个在自己仍须继续防控的困难形势下向包括美欧在内的全世界120多个国家提供力所能及援助的国家，是率先向世卫组织捐款相助的国家，更是力主以“人类命运共同体”理念推进全世界团结合作、共同抗疫的国家。

事实上，如果要论“责任”，倒是有人确实应当被追究。是谁长时间无视世卫组织警告和中国提供信息的预警，对本国已经出现的疫情无动于衷？是谁罔顾本国疾控部门和权威专家的建议，拒不采取防控措施？是谁直到3月中旬仍盲目乐观，无视防控物资、装备短缺的现实和地方政府告急呼声，造成疫情近乎失控？是谁不务正业，热衷于甩锅推责，转嫁危机，不断用污名化、政治化、标签化手段诿过于人？又是谁在全球抗疫关键时刻停止资助世卫组织，破坏国际抗疫合作，损害全人类利益？

答案不言自明。正是向中国“追责”阴风的鼓吹者们！世界不应当向他们追责吗？吹阴风就可以把自己的罪责吹给别人吗？

要索“赔”吗？于理，中国无责可追，自然也就无“赔”可索；于法，“索赔者”无法可依，纯属无理取闹和霸权霸凌，更有几分无赖；于情，世界历史上疫病多发，近年来埃博拉、美国大流感，何尝有人“索赔”？

“索赔论”的主要依据是“毒源”，他们坚持将病毒来源“标签化”，完全不顾病毒溯源问题的严肃性、科学性，编造大量谎言和伪证，把“毒源”的帽子扣在中国头上。我们没有与之过分“纠缠”，一是因为坚持认为科学溯源问题应交由专业人士调查研究，二是顾全国际抗疫合作大局。

至于“毒源”，《自然》《柳叶刀》等世界顶级专业刊物已刊载多篇研究报告，指出新冠疫情在中国暴发，但源头并不一定在中国。多位美欧日专家认为，中国新冠病毒与欧美不属同代，病例寻源证明欧美疫情不是来自中国。美国媒体报道，在美国，新冠与流感混杂，早于武汉。纽约州长科莫近称，纽约疫情来自欧洲与中国无关。既然有那么多有科学根据的报告、文章、讲话矛头指向美国，为什么美国政府不给世界一个交待？为什么美国不邀请世卫组织和各国专家去纽约等州考察？

借新冠疫情向中国“追责”“索赔”看似法律问题，实为政治问题，其本质是美国和西方某些人基于从意识形态出发的政治偏见和零和博弈的冷战思维，坚持敌视中国的立场，把疫情政治化，对中国污名化。他们的目的有甩锅推责，寻找替罪羔羊的一面，但远不止于此。从根本上说，他们从新冠疫情中看到了危机，预感西方（美国）百年主导地位面临挑战，预感“大厦将倾”，试图千方百计扭转颓势。

面对西方“集体逼赔”阴谋，中国人自然而然起回忆起120年前的“八国联军”进北京迫使清政府接受“庚子赔款”的屈辱历史。今年又是庚子年，有人妄想重演历史，但世界已不是那个世界，中国更不是那个中国！

(责编：崔越、杨牧)