新华社墨西哥城4月25日电（国际观察）美国大力遣返非法移民 恐令拉美疫情雪上加霜

新华社记者吴昊 赵凯 范小林

美国总统特朗普日前以防控新冠疫情为由，加大了对来自墨西哥和中美洲国家非法移民的遣返力度。分析人士指出，在疫情持续蔓延之际，美国强行遣返大批非法移民，且未对这些人采取适当防疫措施，恐将使这些拉美国家的疫情雪上加霜。

航班半数确诊

目前美国境内疫情严重，而许多中美洲非法移民在美国的生存条件较差，在被美方遣返前既未有足够长的隔离观察期，也未接受病毒检测。作为新冠病毒感染高风险人群，这些人被遣返回原籍国，将给当地疫情防控带来巨大风险。

危地马拉政府日前表示，3月以来，多架来自美国的载有被遣返非法移民的航班上出现新冠确诊病例。危地马拉卫生部长乌戈·蒙罗伊表示，这些航班的平均确诊病例占比约为50%，有的航班甚至有75%左右机上人员新冠病毒检测呈阳性。

与此同时，位于墨美边境的墨西哥新拉雷多市也有类似情况。该市政府20日宣布，一名遭美国遣返的非法移民被确诊感染新冠病毒,并导致收容所内另外14名被遣返人员感染。

由于被遣返人员中持续出现新冠确诊病例，危地马拉总统亚历杭德罗·贾马太日前宣布，暂停接收来自美国的载有被遣返非法移民的航班，直到美国愿为这些人提供相关健康证书，证明他们未感染新冠病毒。但美国官员表示，若这些国家拒绝接收被遣返的本国公民，美方将在签证方面对其实施制裁并中断对它们的援助。

缺乏责任担当

分析人士指出，美国这种将风险甩给他国的做法缺乏责任担当，凸显了其单边主义立场。

墨西哥前驻美外交官贝尔纳多·门德斯称，近几周来，美国每天通过边境向墨西哥遣返约500人。他对美国非法移民拘留中心是否具备足够能力对非法移民展开相关检测表示质疑。美国入境和海关执法局公布的最新数据也显示，该机构每月只能获得2000个新冠病毒试剂盒，用来检测将被遣返的非法移民，而这一数量无法满足所有被遣返者的检测需要。

墨西哥萨卡特卡斯州自治大学研究员鲁道夫·加西亚表示，对美国来说，遣返非法移民比对他们进行隔离救治更简单，成本也更低。

包括美国华盛顿拉丁美洲研究所在内的60多家机构日前发表联合声明，谴责美国政府在全球疫情暴发期间继续驱逐非法移民。声明说，在目前全球旅行受到限制且各地都执行严格隔离政策之时，美方继续将非法移民驱逐出境的行为是冷酷无情的，并且将全球都置于风险之中。

中国社科院拉美研究所副所长袁东振说，特朗普上台后奉行“美国优先”政策，在中美洲非法移民问题上一直态度强硬，屡次威胁相关国家。美国在疫情期间的所作所为进一步证明它没有把这些国家作为平等的伙伴，也进一步凸显了美国的单边主义立场。

穷国雪上加霜

统计数据显示，截至25日，被遣返非法移民主要来源国——危地马拉、萨尔瓦多和洪都拉斯国内新冠确诊病例合计已超千例。一些中美洲国家担心，被遣返的非法移民可能会加剧本国疫情蔓延，压垮这些国家本就脆弱的公共卫生系统。

以洪都拉斯为例，该国仅有一所具备少量检测设施的实验室，个人防护设备数量有限，能接纳新冠患者的床位不到500张。该国医疗行业协会主席苏亚帕·菲格罗亚指出，洪都拉斯的重症监护床位在日常需求下已经饱和，接诊新冠肺炎重症患者将十分困难。

袁东振指出，中美洲国家经济社会发展较落后，综合国力不强，缺乏对突发重大卫生事件的应对能力。这些国家公共医疗系统脆弱，很大程度上依赖外部援助和支持。美国近期加快遣返非法移民的做法，进一步损害了中美洲国家脆弱的防疫能力，给当地疫情防控带来巨大风险。

中国社科院拉美研究所助理研究员李昊旻表示，如果非法移民遣返规模大、持续时间长，这些中美洲国家不仅在疫情防控方面将面临严峻挑战，在保持经济社会稳定方面也将承受巨大压力。（参与记者：刘品然、刘健）

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