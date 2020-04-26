美国共和党机构抹黑中国备忘录被曝光

新华社华盛顿4月25日电 美国《政治报》网站日前曝光了美国共和党参议员全国委员会向各竞选团队发送的一份备忘录，此备忘录建议共和党参议员竞选人在回应美国新冠疫情问题时积极攻击中国。

这一备忘录标注日期为2020年4月17日，长57页，给出三大攻击路线：一是批评中国掩盖疫情等；二是指责民主党对手对华立场软弱；三是强调自己会找中国讨说法等。其中，备忘录建议，当被问到“这难道不是总统特朗普的错？”的问题时，不要为特朗普辩护，把矛头指向中国。

《政治报》网站说，共和党人已表明他们计划把中国设置为2020年总统选举的核心话题。此备忘录则显示，共和党人也希望中国成为其他选举的话题之一。

据悉，这份备忘录由共和党战略师布雷特·奥唐奈的政治咨询公司编写。奥唐奈曾为美国国务卿迈克·蓬佩奥和阿肯色州共和党籍联邦参议员汤姆·科顿提供咨询。

据共和党参议员全国委员会网站，该委员会致力于加强共和党在美国国会参议院的多数党地位，并帮助共和党人通过选举进入美国国会参议院。该委员会主席是印第安纳州共和党籍联邦参议员托德·扬。

美国国会参议院共有100个席位，共和党目前占53席为多数党，民主党和独立派分别占45席和2席。在今年的美国国会参议院选举中，共有35个席位面临换届选举或补选，其中23个目前由共和党人把持，其余12个由民主党人所占。

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