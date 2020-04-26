美关键疫苗研发机构主管被突然撤职 表示将提交检举信

人民网讯 《纽约时报》22日报道称，本周，美国卫生与公众服务部生物医学高级研究与发展管理局(Biomedical Advanced Research and Development Authority，简称BARDA)主管里克·布莱特（Rick Bright）突然被解雇。

布莱特表示，他是因限制被政府作为灵丹妙药推广的氯喹和羟氯喹的广泛使用而被解职的，并称“与政治领导层之间的冲突”使他被边缘化，“特朗普政府是将政治凌驾于挽救生命之上。”

在22日CNN发表的文章中，布莱特说“我认为解职的部分原因是我坚持要求政府将国会拨出的数十亿美元新冠疫情应对资金投入到安全且经过科学审查的应对措施中，而不是用于缺乏科学价值的药物、疫苗和其他技术中。”

他表示，“虽然我准备好考虑所有选择，并跳出条条框框来寻找有效的治疗方法。但我拒绝向美国的民众表示未经验证的药物是有效的。”在一份声明中，他还表示“我之所以现在发声是因为要对抗这种致命病毒，必须要由科学来指路，而非政治或任用亲信。”

而在22日的白宫疫情新闻发布会上当被问到布莱特解职一事时，特朗普表示自己“从来没听说过他”，并补充说“如果有人说他被解雇了，也许是，也许不是。”

特朗普在过去一个月推广这种抗疟药与抗生素的组合，并声称这种组合是“游戏规则改变者”。然而，CNN在４月２３日发表的《初步研究结果表明特朗普推荐的药物对治疗重症患者无效》一文中称特朗普力荐的“神药”对于治愈率的提高没有明显的作用。

据BBC今日发表文章，布莱特表示将向美国卫生与公众服务部提交举报材料，申请对整个事件进行调查。（张信凤）

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