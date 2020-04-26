人民网>>国际

约翰逊即将复出　何时“解封”是难题

2020年04月26日09:13  来源：新华社
 

英国媒体报道，首相鲍里斯·约翰逊可能最早27日恢复工作，何时及如何逐步“解封”防疫限制措施是他面临的难题。

【状态很好】

约翰逊55岁，3月下旬确诊感染新型冠状病毒，本月住院一周，目前在首相乡村官邸契克斯别墅康复。外交大臣多米尼克·拉布本月6日起代为主持政府工作。

卫生大臣马修·汉考克24日告诉天空电视台，他23日与约翰逊通电话，约翰逊“状态很好，显然正在康复”。“我相信，一旦得到医生建议，他就会回来。”

《每日电讯报》报道，约翰逊打算最早下周一、即27日返回伦敦唐宁街首相府工作。

汉考克说，约翰逊“接听电话，保持联系”，近日与女王伊丽莎白二世和美国总统唐纳德·特朗普通话。

特朗普23日在记者会上说：“他（约翰逊）几天前给我打电话，声音听起来非常棒……他准备好复出了。”

【面临难题】

为防控新冠疫情，英国政府3月23日起禁止民众非必要外出，关闭学校和大部分商铺，本月16日把期限延长至少三周。

路透社报道，疫情正在“大面积摧残”英国经济，约翰逊面临担任首相以来最大难题：如何逐步“解封”限制措施，同时避免第二波疫情暴发。

汉考克24日告诉英国广播公司电台，他理解国家经济压力和一些呼吁尽快调整限制措施的声音，但政府“不会那么做”。

“我不允许（对限制措施）作出有风险的改变，” 汉考克说，新冠病例数下降就是对经济最好的保护。

英国目前是全球新冠死亡病例第五多的国家。英国卫生部23日发布的数据显示，英国累计确诊新冠病例13.8万余例，其中18738例死亡，死亡病例24小时新增616例。

政府专家预计，英国新冠病例死亡率几周以后才会开始“快速”下降。

英国国家统计办公室24日发布的数据显示，英国零售销售量3月较2月下降5.1%，为国家统计办公室1996年成立以来最大环比降幅。

由于民众待在家中，英国食品销售量3月较2月上升10.4%，但其他一些商品销售量下降的幅度大得多，如服装销售量下降34.8%。

英国3月下旬才开始施行“居家令”，零售销售量3月就已创下环比降幅纪录，4月可能下降更多。凯投国际宏观经济咨询公司经济学家托马斯·皮尤说：“英国零售支出4月较3月可能下降20%至30%。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved