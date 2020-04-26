约翰逊即将复出　何时“解封”是难题

英国媒体报道，首相鲍里斯·约翰逊可能最早27日恢复工作，何时及如何逐步“解封”防疫限制措施是他面临的难题。

【状态很好】

约翰逊55岁，3月下旬确诊感染新型冠状病毒，本月住院一周，目前在首相乡村官邸契克斯别墅康复。外交大臣多米尼克·拉布本月6日起代为主持政府工作。

卫生大臣马修·汉考克24日告诉天空电视台，他23日与约翰逊通电话，约翰逊“状态很好，显然正在康复”。“我相信，一旦得到医生建议，他就会回来。”

《每日电讯报》报道，约翰逊打算最早下周一、即27日返回伦敦唐宁街首相府工作。

汉考克说，约翰逊“接听电话，保持联系”，近日与女王伊丽莎白二世和美国总统唐纳德·特朗普通话。

特朗普23日在记者会上说：“他（约翰逊）几天前给我打电话，声音听起来非常棒……他准备好复出了。”

【面临难题】

为防控新冠疫情，英国政府3月23日起禁止民众非必要外出，关闭学校和大部分商铺，本月16日把期限延长至少三周。

路透社报道，疫情正在“大面积摧残”英国经济，约翰逊面临担任首相以来最大难题：如何逐步“解封”限制措施，同时避免第二波疫情暴发。

汉考克24日告诉英国广播公司电台，他理解国家经济压力和一些呼吁尽快调整限制措施的声音，但政府“不会那么做”。

“我不允许（对限制措施）作出有风险的改变，” 汉考克说，新冠病例数下降就是对经济最好的保护。

英国目前是全球新冠死亡病例第五多的国家。英国卫生部23日发布的数据显示，英国累计确诊新冠病例13.8万余例，其中18738例死亡，死亡病例24小时新增616例。

政府专家预计，英国新冠病例死亡率几周以后才会开始“快速”下降。

英国国家统计办公室24日发布的数据显示，英国零售销售量3月较2月下降5.1%，为国家统计办公室1996年成立以来最大环比降幅。

由于民众待在家中，英国食品销售量3月较2月上升10.4%，但其他一些商品销售量下降的幅度大得多，如服装销售量下降34.8%。

英国3月下旬才开始施行“居家令”，零售销售量3月就已创下环比降幅纪录，4月可能下降更多。凯投国际宏观经济咨询公司经济学家托马斯·皮尤说：“英国零售支出4月较3月可能下降20%至30%。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

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