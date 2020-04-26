俄专家：美国境外生物实验室应接受第三方专家监管

俄罗斯内政、外交和国防领域专家格里高利·特罗菲姆丘克（资料图）

人民网莫斯科4月26日电（李明琪）俄罗斯外交部新闻发言人扎哈罗娃17日在新闻发布会上表示，俄外交部注意到，美国在其境外设立的生物实验室存在感不断增强，其中一部分位于前苏联加盟共和国境内。对此，扎哈罗娃表示，美国生物实验室或正在制造和培育高危疾病的病原体。“俄方无法忽略这一事实，即美国将带有潜在生化危害的一套基础设施建立在直逼俄罗斯国境的位置上”。

据了解，美国国防部在格鲁吉亚设立的理查德·卢卡尔美格公共卫生中心隶属美全球传染病传播控制军事体系。就在前不久，美国五角大楼高级官员再次造访该中心，并指示格鲁吉亚政府扩大试验范围。

对此，俄罗斯内政、外交和国防领域专家格里高利·特罗菲姆丘克在接受记者采访时谈到，美国在靠近俄罗斯边境的位置设置生物实验室一直以来都令莫斯科感到不安。早在新冠病毒全球大流行发生以前，这一问题就引发了众多俄罗斯学者的高度关注。早前伊朗甚至因此考虑关闭与亚美尼亚间的国境。美国这些实验室所从事的工作从不向外界透露，即使是实验室的所在国——如亚美尼亚、格鲁吉亚、乌克兰等国——社会民众对实验室所进行的工作也并不知情。并且这些实验室引发了大量的问题，在实验室所在地就曾爆发过大范围的麻疹等危险的传染类疾病。

俄罗斯一直希望能够有第三方专家对美国实验室项目进行监控。此外，亚美尼亚等实验室所在国领导人也表示过可为专家及媒体提供类似的机会。

“然而鉴于这些实验室的研究项目不为外人所知，百分百的监管基本上是不可能的。因此扎哈罗娃就该问题所做的发言是有着确凿依据的”，特罗菲姆丘克表示。

在如今新冠病毒大流行的背景下，美国不仅仅是寻找过错方，甚至是直接“安插罪名”。特罗菲姆丘克表示，一系列与新冠病毒相关的事件使人自然而然对美国产生了一些疑问，现在正好是时候弄清楚这些问题。

“目前的新冠病毒大流行可能就是我们正在遭遇的一场大规模生物恐怖主义活动。我认为，为了弄清楚情况，俄罗斯和中国不仅应把注意力集中在卫生防疫领域，还要认真研究疫情始末的政治细节。谈到这里，美国在俄罗斯边境设立生物实验室的问题就再次引起了我们的注意”。

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