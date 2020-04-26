张明大使：新冠疫情是全人类的灾难，不应成为地缘政治的舞台

人民网布鲁塞尔4月25日电（记者 郑彬）当地时间4月24日，中国驻欧盟使团团长张明通过视频会议的方式出席了欧盟智库“欧洲之友”战略对话活动，重点就新冠疫情对全球经济的影响及中欧合作抗疫等问题进行了交流。

张明大使首先表示，对于欧洲当前因疫情爆发所造成的困难，我感同身受。中国的经验表明，在这个非常时期，采取一定的限制措施是非常必要的。作为一名外交官，我时常提醒我的同事，要严格遵守当地的法律规定，我们愿意为欧洲的抗疫工作做出自身的贡献。疫情对我们的日常工作带来了一定不便，但幸运的是科技为我们提供一条新的路径。通过视频会议等方式，我与欧洲的朋友们就如何共度难关保持着密切的沟通。

在谈到疫情对全球经济的影响及中国的作用时，张明大使表示，根据国际货币基金组织的预测，此次疫情对全球经济的影响将是自上世纪30年代大萧条以来最为严重的一次。面对全球危机，我们更需要保持开放、合作的态度，坚持维护多边主义。中国与欧盟同为全球重要经济体，有责任共同致力于全球经济的复苏及全球贸易和供应链的恢复。作为全球第二大经济体，中国将坚定不移的为世界经济的稳定做出自己应有的贡献。中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进居民消费，提升公共开支水平。与此同时，我们还将进一步加大开放力度，扩大出口及对外投资。近期，G20财长会议就全球最贫困国家暂时停止偿还债务问题达成了一致。中国也将致力于通过双边协商的方式，帮助相关国家渡过难关。

近期，欧洲多国开始研究逐步“解封”的方案，对此张明大使说：“当前，部分欧洲国家新感染病例数量已出现下降趋势，这是一个非常积极的信号。每个国家的情况不尽相同，因此政策应因地制宜。在这方面，中国非常愿意同欧洲国家分享自身的经验。今年2月，中国在国内仍处于抗疫最艰难的阶段时，就开始考虑恢复一些关键领域的生产活动。此后中国政府采取了一系列企业帮扶政策，尤其将扶持中小企业作为优先重点。目前，中国国内已有将近90%的企业恢复了生产。中国的经验表明，在解封过程中，最关键的是如何防止疫情的反弹。为此我们采取了严格的健康状况检查制度，确保返岗人员的安全。并且对无症状感染者进行了密切跟踪。此外，保持适当的社交距离仍是必要的措施之一。由于疫情的全球性特点，因此更加需要各个国家间的相互合作。我们有责任共同寻求解决方案，而中欧一直以来都在这一方面保持了牢固的伙伴关系。”

对于当前欧盟地区出现的指责中国开展“慷慨外交”和虚假信息宣传的言论，张明大使给予了坚决的反驳：“新冠疫情是全人类的灾难，不应成为地缘政治斗争的舞台。虚假信息是所有国家共同的敌人，正如世界卫生组织所指出的，我们不仅需要抗击肺炎疫情，还要抗击虚假信息的疫情。在抗击疫情最艰难的时刻，中国得到了来自欧洲的无私援助。中国媒体对此进行了广泛深入的报道，我本人也通过推特转发了欧盟的相关消息。对于欧盟的援助，中国人民给予了很高的评价，没有人将其污之为所谓的‘慷慨政治’。中国与欧洲的帮助是相互的，释放出可贵的团结协作的信号，而不是一种政治的算计。与此同时，中国还与欧洲一样，对包括非洲在内的很多困难国家和地区进行了帮助。我们为国际社会提供的是必要的公共服务，绝不是地缘政治的游戏。总之，不管中国的努力被贴上怎样的标签，中国都会一如既往的做正确的事情，继续对国际社会施以援手，抢救生命，这才是最重要的事。”

日前，欧委会主席冯德莱恩表示欧盟将在近期启动全球认捐活动，目标通过筹款加强新冠肺炎疫情的预防、诊断和治疗工作。对此，张明大使表示：“中国政府对此给予了高度关注。我们始终认为，调动更多的资源将对新冠病毒疫苗的开发和世卫组织工作的开展具有重要意义。4月23日，中国政府在早前宣布捐款2000万美元给世卫组织协助抗疫后，又再次表示将增加3000万美元的捐款。中国希望为全球抗击病毒做出更多的贡献。”

2020年是中欧关系的重要一年，但受疫情的影响，中欧领导人间的一系列会晤被迫推迟，对此张明大使表示，疫情干扰了我们的日程安排，但从未阻止彼此间的交流，更不会损害双方全面战略伙伴关系。目前中欧正在就本年度高层会晤的举办进行紧锣密鼓的磋商和准备，我们致力于取得积极的成果和进展。疫情不仅再次向我们展示了中欧之间应该是伙伴而不是敌人，更为双方提供了新的合作机遇。当前，中欧双边投资协议谈判正在稳步推进，上周五，中国国务院副总理刘鹤与欧委会执行副主席顿布罗夫斯基斯进行了对话，表达了进一步推动谈判的意愿和承诺。目前中欧双方最新一轮谈判刚刚通过视频会议的方式结束。我认为双方正向着积极的方向迈进。疫情爆发后，国际社会出现了逆全球化、脱钩以及保护主义等杂音，而中欧双边投资谈判本身就明确表明了中欧致力于开放、合作的立场没有变。我们应继续在这一方面共同发挥领导作用。

此外，张明大使还就如何引领构建欧亚地区卫生伙伴关系等问题阐述了立场和观点。

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