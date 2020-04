9个镜头记录中非抗疫感人瞬间

新冠无情,人间有爱,中国与非洲共抗疫情的故事正是一部“更加紧密的中非命运共同体”的生动写照。在残酷现实背后,还有更多美好的故事、温暖的情谊、可爱的人民。借几篇日记,记住瞬间感动和永恒友谊。

2月4日 “疫”笔捐款

2月4日,赤道几内亚政府决定向中国政府捐款200万美元抗击新冠肺炎疫情。这个人口仅130万的非洲小国在中国汶川地震后也曾作出慷慨善举。类似的倾囊相助还有很多。2月10日,一家科摩罗媒体在推特上发布消息称,科中友好协会向中方象征性捐助了100欧元以抗击疫情。对这个世界最不发达国家而言,捐出的是无法用数字衡量的对中国人民的深重情谊。

2月7日 “疫”张字条

“I can't write good Chinese but hope to understand little of it. This is my little support to China in war against coronavirus. I love CHINA. ”这是一名在广东佛山的非洲留学生留下的字条。2月7日,这名非洲留学生向警察留下这张字条和500 元钱,用中文说了一句“我爱中国”后便离开。虽然没有留下姓名,虽然500元并不是个大数目,但他用并不漂亮的汉字写下的一句话温暖了疫情下的中国人:“我捐出我所有的,我希望它能帮助拯救更多人的生命。这是我对中国抗击新冠肺炎病毒的支持。”平实的语言,正如质朴的中非人民友谊。

3月18日 “疫”次连线

隔离病毒,不隔离爱。3月18日,中国同非洲国家首次就新冠肺炎疫情防控举行专家视频会议,24个非洲国家和非洲疾控中心的近300名官员和专家通过网络参会。中国专家详细介绍了中方在疫情防控等方面的经验做法,并回答了非方近50个各类问题。这场持续了3个半小时的视频会议是一次抗疫经验的专业连线,也是一次中非友谊的暖心连线。

3月22日 “疫”句名言

“When people are determined,they can overcome anything. ”当地时间3月22日,满载马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会援非抗疫物资的埃航包机降落非洲大陆,物资包装上印有南非前总统曼德拉的这句名言,中文翻译过来就是“人心齐,泰山移”。2020年的春天,因为一场疫情,这句话再次被中非人民提起。相信在物资包装上看到这句话时,语言不再是障碍,因为情谊是共通的语言。

4月3日 “疫”通电话

“中国发生新冠肺炎疫情后,您展现出卓越领导力,赢得国际社会赞誉和钦慕。这次疫情不分阶层、不分国界,世界各国需要携手应对。”纳米比亚总统根哥布对习近平主席如是说。4月3日,国家主席习近平应约同纳米比亚总统根哥布通电话。在中国同纳米比亚建交30周年、新冠肺炎疫情在全球多点暴发的关键时刻,习主席同撒哈拉以南非洲元首的首次通话为中非共同抗疫注入了定心之力。患难时分老朋友间的一通电话,不只是寒暄问候,更是彼此打气。

4月6日 “疫”架包机

当地时间4月6日,一架满载中国援助中西非国家医疗物资的包机降落加纳首都机场,在停航期间寂静的天空中划出一道爱的连线。医用口罩、防护服、额温枪、呼吸机等物资以加纳为转运中心,通过联合国人道主义应急仓储渠道,进一步分送至其他中西非国家。中国援助东南非国家物资也正陆续抵达。中非友谊之所以坚固,就是因为在一方遇到困难时,总有另一方的“包机”满载支持与关心而来。

4月12日 “疫”路返程

这是一段特殊的回乡之路。4月12日,山东援鄂医疗队员张静静的丈夫韩文涛乘飞机抵达西安咸阳国际机场。4月6日,张静静结束援鄂任务即将隔离期满时突发疾病不幸逝世,丈夫韩文涛远在西非塞拉利昂工作,因疫情停航被困万里之外无法见到妻子最后一面。经驻塞拉利昂使馆和塞多部门协调,韩文涛忠于辗转回到祖国。这是一段特殊的返程,于韩文涛是痛失爱人,于国人是致敬英雄,于塞拉利昂是对中国的理解和协助,于中塞两国是患难真情。

4月16日 “疫”场逆行

驰援万里,逆行战疫。当地时间4月16日,中国政府派遣的两支抗疫医疗专家组分别抵达埃塞俄比亚、布基纳法索。两支队伍分别由四川省、天津市选派,是我国首批派往非洲支援抗疫的专家队伍。飞机落地埃塞后,医疗专家组与前来迎接的埃塞政府官员共同举出了“同舟共济,守望相助”的横幅,非洲屋脊灿烂的阳光打在这八个字上。那一刻,口罩遮住了面庞,但遮不住这些逆行者的美丽,遮不住中非人民的患难真情。

4月19日 “疫”封“家”书

广州作为中国国家中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽,是国内各省和世界各国人民长期创业发展和生活居住的一大热门选择,也逐渐成为不同肤色在穗人员的第二个“家”。4月19日,广州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室向所有在穗人员写下一封“家”书,提出无论国籍、肤色、性别,采取疫情防控措施一视同仁,呼吁大家团结一心、同舟共济、共克时艰。这封家书更像是一声凝聚人心的号角,无论是怀着“广州梦”的中国人,还是揣着“中国梦”的外国人,疫情面前唯有凝心聚力才能把梦想延续。

“我们愿同非洲人民心往一处想、劲往一处使,共筑更加紧密的中非命运共同体,为推动构建人类命运共同体树立典范。”2018年,习近平总书记在中非合作论坛北京峰会上如是说。2020中非抗疫的故事,为“更加紧密的中非命运共同体”又增添了一个温暖的注解。

