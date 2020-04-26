人民网堪培拉4月26日电（记者 陈效卫）截至4月26日，南太岛国萨摩亚仍保持着新冠病毒无一例确诊的记录，成为世界上屈指可数的未遭受疫情肆虐的国家。“预防是最好的治疗。萨摩亚至今零确诊，真心感谢中国！”萨摩亚首席疫情防控专家汉塞尔博士动情说。疫情防控期间，萨媒体多次报道称赞中国的帮助，当地医护人员更是举起中国援萨医疗队队旗表达感激。

地处赤道附近的南太岛国萨摩亚，人口约20万，全国医生不足百人，只有一家综合性医院，防疫用品完全依赖进口和援助。2018年以来，中国先后派来三批医疗队，做近千台手术，门诊诊疗患者上万名。2019年10月麻疹在萨摩亚肆虐以来，医疗队积极参与救治， 并深入当地多个村庄义诊，有效地控制了疫情。当地最有影响力的媒体《萨摩亚观察家报》头版刊文赞叹：“中国医生改变了萨摩亚的医疗史”！

中国（吉林）第三批援萨医疗队队长王永刚告诉记者，1月份新冠疫情在中国暴发时，医疗队第一时间进行线上防护培训，以便回国后随时投入抗疫。2月5日医疗队任务到期，但考虑到萨防疫条件落后，便主动请缨延期留守。

在中国驻萨摩亚大使馆的直接领导下，医疗队将通过远程网络学习的中国防控经验及时传授给当地医护人员，为当地制定了《疫情防护指南》。3月初，中国同萨摩亚等太平洋岛国就新冠肺炎疫情举行卫生专家视频，分享疫情防控经验。在中国疫情取得阶段性胜利后，萨摩亚政府更加认可中国的成功做法。“我们卫生部门编写《防控新冠疫情指南》时，对病例治愈出院标准完全借鉴了中国标准：体温正常3天以上，肺部症状明显好转，连续两次呼吸道病原核酸检测阴性等，”汉塞尔说。3月下旬以来，医疗队对当地医护人员宣讲中国防护经验，萨采取的防控措施也参考中国的做法：早发现，早上报，早调查，早隔离，早治疗，争取做到应收尽收，应治尽治，先后宣布萨进入紧急状态，禁止外国公民入境，停止海外旅行计划，限制超市开放时间，规定具体社交距离等。

在医疗物资方面，中国正尽最大努力帮助萨摩亚做好应对准备。中国驻萨大使巢小良大使对记者表示，尽管萨尚未出现确诊病例，但中国对萨政府和人民的担忧感同身受。中国政府紧急成立190万美元的中国—太平洋岛国抗疫合作专项基金，在基金项下向萨政府提供20万美元援款。中方紧急援助的检测试剂、防护服、口罩、护目镜、额温计等急缺医疗物资将分批运抵萨。此外，广东省等地方政府、马云公益基金会等企业和民间机构也行动起来，积极捐赠呼吸机等抗疫物资，为萨筑起一道守护生命的坚固防线。

汉塞尔强调，自3月18日以来，萨先后出现了25例疑似病例，后都被排除。目前，萨仍处于紧急状态，政府采取了严格管控措施，近期风险可控。

“在当前严峻形势下，中国高度重视同萨摩亚开展卫生合作，这充分证明了萨中友好的成色。”萨国家元首图伊马莱阿利法诺在会见巢小良大使时称赞道。

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