南非5月1日进入全国封锁第四阶段 部分行业出台复工细则

人民网约翰内斯堡4月25日电（王磊）南非总统拉马福萨23日晚宣布，4月30号之后，将施行分等级的全国封锁，共包括五个阶段。目前南非处于第五阶段，5月1日起将施行第四阶段，每个省份将根据自身情况确定封锁阶段。

25日，合作治理和传统事务部（COGTA）部长恩科萨扎纳·德拉米尼-祖马(Nkosazana Dlamini-Zuma)和贸工部部长埃布拉希姆·帕特尔(Ebrahim Patel)主持召开吹风会，宣布政府已提出风险调整策略（Risk Adjusted Strategy）供公众评论和咨询，以配合逐步解除的全国封锁，并综合考虑可能对公共卫生和经济发展带来的影响。

德拉米尼-祖马表示，人们不能因为逐步解除全国封锁而放松警惕，并强调每个人都必须始终遵守公共卫生相关规定。虽然将放宽一些限制，但除了返工、上学或参加葬礼，否则依然禁止跨省旅行，同时禁止休闲旅行以及朋友和家人聚会。

随着监管放松和各行业逐渐复工，政府规定公共场合必须佩戴口罩。“当你离开家的时候，必须使用口罩，如果买不到口罩，也可以用一块布盖住口鼻。” 德拉米尼-祖马说。

复工的企业也需要在工作场所和公共空间保持公共卫生和社会距离。政府鼓励各行业尽可能在家办公，并且表示必须允许所有可以远程办公的工作人员这样做。

此外，雇主必须为监测、风险评估和预防感染传播制定工作场所协议。其中包括在车间、会议室和食堂等共享空间内必须保持安全距离；每天对所有员工进行新冠肺炎症状筛查，包括症状检查和温度评估；所有员工在上下班途中和工作场所佩戴口罩；所有工作区和办公用品需要消毒，并有可用的消毒剂或清洁设施；工作场所保持良好的通风情况。

“在降到第四阶段后，如果病毒有复燃的迹象，或者越来越多的人感染病毒，或者企业不按照规定操作，那我们将会重新回到第五阶段。” 德拉米尼-祖马说。

第四阶段封锁下各行业将逐渐复工。农业、狩猎、林业、渔业和相关服务，包括农产品出口将重新开放。包括零部件制造在内的汽车制造业将分阶段扩大到50%复工率。文具生产将分阶段扩大到50%的复工率。水泥、其他建筑材料和五金制品也将从下月开始逐步将复工率提升至50%。所有其他制造业将达到20%的复工率。

在建筑及相关服务、道路及桥梁工程、其他公共工程及土木工程工程项目中，关键的维修及修理工作将会保持运营。

从下个月起，餐馆将可以送货上门，但仍然不允许餐馆内就餐或自行取餐。虽然酒精销售禁令将维持在第4级，但文具和教育书籍以及烟草制品的销售将恢复。个人通讯技术设备，包括计算机、移动电话和其他家庭办公设备也将恢复销售。

最新条例还将取消对所有私人和企业客户提供ICT服务的禁令。交通方面，公共铁路、迷你巴士和公共汽车服务将在各个阶段逐步增加通勤人数的基础上恢复运营。

采矿业，露天采矿将全部复工，其他类别分批开工并逐步恢复至50%。

体育运动方面，将在限制措施下逐步恢复，限制措施包括严禁聚集训练，禁止在娱乐设施和健身房停留等。

截至当地时间4月24日，南非累积确诊新冠肺炎感染病例4220例，死亡79例，康复1473例。

(责编：崔越、刘洁妍)